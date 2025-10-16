"¡Soy ciudadano!” VIDEO: Agentes migratorios taclean a joven en Chicago, Estados Unidos

Durante operativos migratorios en Estados Unidos, un video compartido en redes sociales desató la polémica, ya que muestra a un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que taclea a un joven de apenas 19 años en un supermercado en Chicago, Illinois.

La detención viral: Agente de ICE taclea a Warren King en un supermercado de Chicago

El detenido el 14 de octubre de 2025 era Warren King, quien es lanzado al pavimento y arrestado, mientras una mujer grita “¡Es ciudadano estadounidense! ¡Es estadounidense!”, y otro hombre después indica “¡Es mi cuñado!”.

King, originario del sur de Chicago, relató que huía cuando vio que entraron agentes de ICE al supermercado en busca de individuos tras un accidente automovilístico cercano. “Solo me preguntaba: ‘¿Por qué corres?’”, dijo King. “Pero yo le respondía: ‘Soy ciudadano estadounidense. Estoy aquí. Tengo la residencia legal. Nací aquí’”, afirmó, lamentando que no le escucharan.

ICE raids Walgreens in Chicago—older white agent tackles Black man to the ground—arrests him for "running."



"He's a U.S. citizen! He's American!" a woman yells. "He's my brother-in-law!"



Store location was forced to close "because of everything with ICE"—manager told the rest… pic.twitter.com/9HS1qfoPPg — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) October 14, 2025

Caos en Chicago: Enfrentamiento con la multitud y 13 oficiales afectados por gas lacrimógeno

Según reportes, la redada derivó de una persecución tras un choque, cuando una camioneta oficial chocó contra una camioneta roja conducida presuntamente por un migrante indocumentado. Dos pasajeros huyeron hacia el supermercado Walgreens, donde agentes los persiguieron.

Durante la detención, la gente alrededor grabó lo sucedido y mostró su inconformidad, lo que derivó en enfrentamientos. La policía local intervino para calmar la escena, pero fue atacada con piedras y se usó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Al menos 13 oficiales de Chicago resultaron afectados por el gas, según confirmaron las autoridades.

Tensión política: El alcalde Brandon Johnson y el gobernador Pritzker contra las operaciones de ICE

La tienda cerró tras el incidente, impactando a clientes, quienes expresaron su sorpresa por la intervención federal.

La presencia de los agentes de ICE ha sido confrontada por el alcalde demócrata de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker. A principios de este mes, Johnson firmó una orden que prohíbe a los agentes del ICE utilizar propiedades municipales como bases para sus operaciones, y los comercios locales han colocado letreros declarando que sus instalaciones están prohibidas para el ICE.