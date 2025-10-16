Encuentro sorpresa en Budapest: Trump y Putin se reunirán para intentar frenar la guerra en Ucrania

En un anuncio que sacudió la agenda internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que se reunirá con el presidente ruso Vladímir Putin en Budapest, capital de Hungría, con la intensión de buscar una salida diplomática a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El encuentro propuesto sigue a una extensa conversación telefónica que ambos líderes describieron como “muy productiva”. Trump dijo que, tras ese diálogo, él y Putin acordaron el lugar de la cumbre en Budapest, aunque aún no se ha fijado una fecha concreta.

++++INFORMACIÓN EN DESARROLLO+++