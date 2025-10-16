VIDEO | “Los dejaré morir": Enfermera conduce ebria y amenaza a policías en Texas

Una enfermera en Texas, en Estados Unidos, quien era reconocida por sus cuidados en la rama de la salud quedó detenida por las autoridades después de que condujera su automóvil mientras estaba ebria y después de proferir una amenaza contra los policías.

Se trata de Crystal Tadlock, de 35 años de edad, quien trabajaba en el Hospital Memorial Hermann Greater Heights, pero el sábado 11 de octubre de 2025 quedó detenida por la Policía de la ciudad de Magnolia. La enfermera recibió el Premio Daisy en 2021 por haber demostrado “una actitud positiva, compasiva y atenta hacia los pacientes”

“Los dejaré morir”: La polémica amenaza de la enfermera ebria a policías de Texas captada en VIDEO

En un video grabado al interior de la patrulla es posible escuchar a la enfermera que le indica a los agentes que no atendería a los policías si llegan al hospital donde trabaja.

“Soy una jodida enfermera y cuando vengan a mi hospital no se preocupen, los dejaré morir”, grita Tadlock a los agentes.

NEW: Award-winning nurse fired after telling officer she would let cops and their families die during DUI arrest



'I'm a f****** nurse, and when you come through my hospital, don't worry, I'll let you die.'



Crystal Tadlock, 35, was arrested in Magnolia, Texas

Tras una breve discusión con otro de los agentes, la enfermera le agrega que esa amenaza estaba dirigida “a todos los miembros de sus familias” e incluso pregunta si está siendo grabada.

Crystal Tadlock reclama que la dejen ir porque tiene un hijo y además se burla de uno de los policías porque habla con acento extranjero.

La detención: Crystal Tadlock excedió el límite de velocidad y chocó contra concreto

La Policía de Magnolia indicó que detuvo a la enfermera por exceder el límite de velocidad alrededor de la media noche. Los agentes indicaron en su registro que la mujer tardó cerca de 40 segundos en detenerse después de que cruzó un semáforo en rojo y pegó contra una pieza de concreto.

Después de que le hicieron una prueba de sobriedad, la mujer casi cae hacia el suelo, a lo que la enfermera atribuyó a una operación en el ojo.

“No podía caminar derecho porque ayer me pusieron una inyección en el ojo. Porque mi percepción está permanentemente alterada”, menciona en el video.

Declaración viral: La publicación irónica de la Policía de Magnolia en redes sociales

Ante ello, la policía confirmó el incidente y realizó una curiosa publicación en redes sociales.

“La enfermera dijo que si alguno de nosotros iba a su hospital, se aseguraría de que muriéramos. Lamentablemente, no pudimos acusarla de ser mala persona”, escribió el Departamento de Policía de Magnolia en su perfil de Facebook.

El Hospital Memorial Hermann tomó conocimiento del incidente, la suspendió y terminó su contrato.