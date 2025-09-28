Angustia en Edomex: Buscan a las menores Renata Betzabé y Amayrani Geraldine tras Alerta Amber urgente

Se activó Alerta Amber este domingo 28 de septiembre en el Edomex por la desaparición de Renata Betzabé Paz Ferrer (15) y Amayrani Geraldine Juárez Castillo (17). Autoridades y sociedad civil están en una búsqueda masiva. ¡Comparte y ayuda a encontrarlas!

Las menores Renata Betzabe y Amayrani Geraldine desaparecieron en el Edomex

De las menores que actualmente tienen reporte desaparecidas, y que son buscados con urgencia por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 26 al 28 de septiembre del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Renata Betzabé Paz Ferrer es buscada con urgencia; su cabello es chino y de color rojo, mientras que sus ojos son chicos y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.60 metros y tiene un peso de 55 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Edomex, vestía pants color azul marino, sudadera negra, playeras y tenis blancos.

Amayrani Geraldine Juárez Castillo es buscada con urgencia; su cabello es rizado y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y de un tono café. Mide aproximadamente 1.66 metros y tiene un peso de 62 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el Barrio San Lorenzo, municipio de Zumpango, Estado de México, vestía sudadera algodón color crema estampado con letras verdes, playera, tenis y mallones de licra color negro.

¿Cómo funciona la ALERTA AMBER?

Una Alerta Amber se activa en los casos más graves de secuestro infantil o desapareciones emergentes. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una ALERTA AMBER

Para que una ALERTA AMBER se pueda activar, lo primero que se debe hacer es un llamando al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad.