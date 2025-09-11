Activan Alerta Amber urgente en Edomex por dos menores desaparecidos: ¿Los has visto?

La Alerta Amber fue activada de emergencia en el Edomex tras la desaparición de Minely Valdez Hernández y Evelyn Salas Rentería. La angustiante búsqueda de las dos menores ha movilizado a autoridades y a la sociedad civil este 11 de septiembre, en un esfuerzo masivo para dar con su paradero.

¡Urgencia en el Edomex! Buscan a dos menores desaparecidos

De las niñas que actualmente tienen reporte desaparecidas, y que son buscados con urgencia por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 5 al 9 de septiembre del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Minely Natalia Valdez Hernández es buscada con urgencia; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y de un tono café claro. Mide aproximadamente 1.00 metros y tiene un peso de 14 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Tonanitla, Edomex, vestía sudadera de color azul, playera verde, pants azul y chancla color rojo.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/8bLamtCy8I — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 10, 2025

Evelyn Ximena Salas Rentería es buscada con urgencia; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y de un tono café claro. Mide aproximadamente 1.50 metros y tiene un peso de 43 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se desconoce cómo vestía, por lo que es importante prestar atención a sus rasgos físicos para ayudar a su localización.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/q4LeJWBtUe — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 10, 2025

¿Cómo funciona la ALERTA AMBER?

Las Alertas Amber se activan en los casos más graves de secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una ALERTA AMBER

Para que una ALERTA AMBER se pueda activar, es necesario hacer un llamando al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad.