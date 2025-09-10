Emiten Alerta Amber urgente en el Edomex tras desaparición de dos menores

La Alerta Amber fue activada de emergencia en el Edomex por la desaparición de dos menores: Génesis Elizabeth Cano Ramírez, de 14 años, y Ricardo David Medina Lozada, de 11 años. El hecho ha desatado una angustiante búsqueda y movilizado a las autoridades y a la sociedad civil para dar con el paradero de los menores.

Desaparecen dos menores en Zumpango y Coacalco, Edomex

De los menores de edad que actualmente no han sido localizados, y que son buscados con urgencia por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 9 de septiembre del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Génesis Elizabeth Cano Ramírez es buscada con urgencia; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y de un tono café. Mide aproximadamente 1.58 metros y tiene un peso de 41 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Zumpango, Edomex, vestía blusa de color verde con rayas, pants gris y tenis gris con blanco.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/SIGG4cCDhL — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 9, 2025

Ricardo David Medina Lozada se busca urgentemente; su cabello es lacio y de color castaño claro, mientras que sus ojos son grandes y de un tono miel. Mide aproximadamente 1.40 metros y tiene un peso de 43 kilogramos.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/LC4b3czxvH — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 9, 2025

Al momento de su desaparición, en el municipio de Coacalco, Estado de México, vestía pants y sudadera negra, así como unos audífonos con un ícono de los videojuegos.

¿Cómo funciona la Alerta Amber?

La Alerta Amber se activa en los casos más graves y urgentes por desaparición de menores. Su meta es impulsar rápidamente a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para que pueda ser localizado sano y salvo.

Estas alertas se difunden por varios medios como la radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

¿Cómo activar la ALERTA AMBER?

Para que pueda activarse una ALERTA AMBER, tendrás que realizar una llamada al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible para la sociedaad las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del menor desaparecido también deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad. Es importante mencionar que no es necesario esperar un lapso de tiempo para realizar la denuncia por extravío.