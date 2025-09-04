Buscan a Angie Sofía de 16 y a Andrik Emmanuel de 6 años, desaparecidos en Edomex

En el Estado de México (Edomex) se activó la Alerta Amber por la desaparición de una adolescente y un niño, Angie Sofía, de 16 y a Andrik Emmanuel, de 6 años. Ante esto, se pide a la población acercarse a la Fiscalía del Estado en caso de tener alguna información que dé con el paradero de las adolescentes, pues se teme por su integridad.

Buscan a Angie Sofía Hernández Pérez, en Neza, Edomex

Milagros Abigail es una adolescente de 16 años de complexión robusta, 1.63 metros de altura, 80 kilogramos y cara redonda. Además, tiene cabello castaño oscuro ondulado y ojos café grandes. Desapareció el pasado 31 de agosto del presente año en el municipio de Nezahualcóyotl. Tenía un pantalón de mezclilla color azul cielo, abrigo color guinda y tenis color negro con blanco.

Como señas particulares tiene una perforación en la nariz pequeña del lado izquierdo, cicatriz en la barbilla pequeña y cicatriz quirúrgica en el abdomen por una cesárea de hace un mes.

“La adolescente salió de su domicilio, desde ese momento se desconoce su paradero. Se teme por su integridad, toda vez que puede que ser víctima de la comisión de un delito”, se lee en la ficha de búsqueda.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/olrcvewWmk — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 4, 2025

Andrik Emmanuel Castañeda Jiménez desapareció en Tecámac, Edomex

Andrik Emmanuel Castañeda Jiménez es un niño de 6 años que desapareció en el municipio de Tecámac, desde el pasado 1 de septiembre y desde ese momento se desconoce su paradero. Es un infante de 1.18 metros de altura, de complexión delgada, pesa 18 kilogramos, tiene cabello negro lacio, ojos café oscuro pequeños.

Vestía un pantalón color gris, playera color azul con dibujos, tenis color rojo con negro y mochila con libreta y documentos personales.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/YXe2UMlr9i — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 4, 2025

En caso de tener algún dato que pueda dar con el paradero de los adolescentes, se pide a la población comunicarse al número 800 89 029 40, correspondiente a la Alerta Amber Estado de México, lada sin costo. La Fiscalía pide apoyo a las personas para que puedan localizar a las adolescentes de manera rápida, pues se teme por su integridad y que puedan ser víctimas de algún delito.