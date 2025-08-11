ALERTA AMBER: Buscan a tres adolescentes desaparecidos en el mismo fraccionamiento en Yucatán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán activó la Alerta Amber tras la desaparición de tres adolescentes en la ciudad de Mérida. Se trata de Isaac Johanam y Natividad Dzul de 14 años, así como de José Adrián de 17, quienes fueron vistos por última vez juntos en el fraccionamiento Caucel II de Mérida y se teme por su integridad física.

¿Quiénes son los adolescentes desaparecidos en el fraccionamiento Caucel II en Mérida, Yucatán?

Isaac Johanam Tejero Santos es un adolescente de 46 años de complexión delgada, 1.65 metros de altura, 65 kilogramos y cara ovalada. Además, tiene cabello lacio y negro y ojos café oscuro. Desapareció el pasado 9 de agosto del presente año en el fraccionamiento Caucel II en Mérida, Yucatán. Vestía una playera de cuello redondo de color blanco, sudadera de color negro, pantalón de mezclilla de color azul claro y tenis color blanco.

Natividad Dzul Tzec es un adolescente de 14 años que desapareció en el mismo fraccionamiento antes mencionado, desde el pasado 9 de agosto y desde ese momento se desconoce su paradero. Es un adolescente de 1.50 metros de altura, pesa 63 kilogramos, tiene cabello castaño oscuro y lacio, ojos café oscuro. Usaba una sudadera de color rojo, pants de color negro y tenis.

La Fiscalía General del Estado informa de la activación de una #AlertaAmber estatal, solicitando su apoyo para la búsqueda y localización de los adolescentes NATIVIDAD DZUL TZEC, ISAAC JOHANAM TEJERO SANTOS y JOSÉ ADRIÁN MELO CRUZ de 14, 14 y 17 años de edad, respectivamente. pic.twitter.com/wsVFdyBv9r — FGE Yucatán (@fgeyucatan) August 10, 2025

Asimismo, se activó la alerta por la desaparición del adolescente de 17 años, José Adrián Melo Cruz, quien tiene el cabello ondulado corto y de color castaño oscuro, además mide 1.65 metros de altura y pesa 63 kilogramos aproximadamente. Vestía playera de cuello redondo color blanco, bermuda beige y chanclas de color negro.

En caso de tener algún dato que pueda dar con el paradero de los adolescentes, se pide a la población comunicarse al número 800 00 26 23 7, correspondiente a la Alerta Amber Estado de Yucatán, lada sin costo. La Fiscalía pide apoyo a las personas para que puedan localizar a los adolescentes de manera rápida, pues se teme por su integridad y que puedan ser víctimas de algún delito.