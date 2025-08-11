Si estás en el Estado de México y necesitas sacar o renovar tu licencia de conducir, entre el 11 y 15 de agosto puedes hacerlo de forma rápida y sin filas. Las unidades móviles del Edomex estarán disponibles en puntos estratégicos de los municipios mexiquenses para ofrecerte atención exprés y eficiente.

¿En qué municipios estarán las unidades móviles para licencia en Edomex?

La Secretaría de Movilidad publicó el calendario con los días y lugares exactos donde operarán estas unidades móviles, ideales para evitar esperas y trasladarte con mayor comodidad.

Licencia Edomex: Aquí estarán las unidades móviles del 11 al 15 de agosto para tu trámite exprés

Del 11 al 15 de agosto, las unidades móviles estarán recorriendo diferentes municipios para acercar este servicio y evitar que pierdas tiempo en largas esperas.

En Cuautitlán Izcalli, las unidades estarán del 11 al 15 de agosto en los Outlets Punta Norte, mientras que en Almoloya de Juárez atenderán del 11 al 13 de agosto frente al Palacio Municipal. Los días 14 y 15, el turno será para Lerma, con atención también en la explanada municipal.

En Cuautitlán, podrás realizar tu trámite del 12 al 14 de agosto frente al Palacio Municipal, y si estás en Naucalpan, la unidad móvil estará el 15 de agosto en el estacionamiento del Parque Naucalli. Para quienes viven en Nezahualcóyotl, habrá servicio del 11 al 16 de agosto en el Estadio Neza 86 y otras sedes locales.

Coacalco de Berriozábal contará con la unidad el 14 de agosto frente a su Palacio Municipal, mientras que en Tultitlán se brindará atención del 11 al 13 de agosto (Frente al Palacio Municipal). En el oriente del Edomex, Ozumba tendrá la visita el 14 y 15 de agosto (Frente al Palacio Municipal), y Tlalmanalco durante toda la semana del 11 al 15 (Frente al Palacio Municipal).

En el norte del estado, Jilotepec recibirá la unidad del 12 al 14 de agosto en el Centro de Convenciones, y Jaltenco lo hará el 12 y 13 frente al Palacio Municipal. Coyotepec atenderá del 14 al 16, Ixtapan del Oro el 12 y 13, y Donato Guerra del 14 al 16 de agosto, siempre en las explanadas municipales.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas, con servicio hasta las 18:00, y los sábados hasta las 12:30 horas. Recuerda llevar tus documentos completos y el comprobante de pago para agilizar el trámite.

¿Qué requisitos necesito para tramitar o renovar mi licencia de conducir Edomex?

Si quieres aprovechar las unidades móviles y olvidarte de largas filas, lo primero es llevar en orden todos tus documentos. Necesitarás: acta de nacimiento, CURP, una identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio reciente y el pago correspondiente.

No olvides que deberás presentar el examen de conocimientos aprobado. Y si tu trámite es para una licencia tipo C, tendrás que incluir el certificado EEC1631 de Estándar de Competencias. Llevar todo listo te ahorrará tiempo y dolores de cabeza.

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en el Estado de México?

El precio depende del tipo de licencia y de la vigencia que elijas. Aquí tienes una guía rápida para que sepas cuánto llevar en la cartera:



Motociclistas tipo “C” (1 año): 719 pesos



Chofer servicio particular tipo “E” (1 año): 942 pesos



Permiso provisional tipo “B” (1 año): 719 pesos



Permiso provisional tipo “A” (1 año): 3,420 pesos



Duplicado (1 año): 486 pesos



Constancia (1 año): 109 pesos

Tener tu licencia vigente no es solo un requisito legal, también te da tranquilidad al conducir. Recuerda que circular sin ella puede generar multas costosas y problemas administrativos.

Tramitarla a tiempo te ahorrará dinero, estrés y hasta el mal momento de que tu coche termine en el corralón.

