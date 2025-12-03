Confirman bloqueos y Mega Caravana de agricultores en estas carreteras HOY: Amenazan a la CDMX

Una nueva alerta vial se activó HOY 3 de diciembre ante el anuncio de bloqueos y el avance de la Mega Caravana de agricultores rumbo a la CDMX. Esta protesta y cierre de carreteras ya generan tráfico, caos y afectaciones severas en distintas vialidades del país.

Bloqueos de carrateras y Mega Caravana de agricultores ya afecta a Puebla, Guanajuato y Querétaro

Desde las primeras horas del día, los bloqueos de agricultores comenzaron a afectar varias zonas claves. En Puebla se confirmó el cierre total de la autopista Puebla–Orizaba, donde un grupo de campesinos mantiene bloqueada la circulación.

La presencia de manifestantes detuvo por completo la vialidad a la altura del kilómetro 185+100, provocando largas filas y un avance casi nulo para miles de automovilistas que intentan cruzar este tramo.

Testigos reportan que varios agricultores llegaron en tractores y vehículos de uso agrícola, como remolques y unidades de transporte de campo, lo que impide cualquier maniobra para reabrir la vía.

#Continua cierre total de circulación en #Puebla por presencia de personas, cerca del km 185+100 en la autopista Puebla-Orizaba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/KmYgV2JA1O — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 3, 2025

En Guanajuato y Querétaro, la situación no es menor. Aunque no se prevén cierres absolutos, las autoridades advirtieron una jornada complicada por el paso de la Mega Caravana.

Los agricultores avanzan lentamente y esto genera bloqueos parciales y tráfico pesado en varias carreteras estatales y federales. Municipios como León, Silao, Celaya, Irapuato o San Miguel de Allende ya registran circulación lenta debido al movimiento del contingente.

Las carreteras más afectadas por la presencia de agricultores son la 41, la autopista 45D, la carretera 45, la carretera 90, la carretera 57, la carretera 51 y la carretera 110.

En todas ellas se reporta tránsito intermitente, momentos de detención total y periodos de avance muy reducido; los bloqueos podrían extenderse durante horas, especialmente conforme más grupos se unan al recorrido rumbo a la capital.

#AlertaVial 🚧

ACTUALIZACIÓN con corte a las 7:30 horas



Para hoy miércoles 03 de diciembre, se prevé circulación lenta en carreteras de #Guanajuato por el paso de una caravana de tractores con destino a la CDMX. El recorrido partirá desde distintos municipios del estado.



⚠️… pic.twitter.com/8dgGGv275h — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) December 3, 2025

Agricultores de Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas podrían sumarse a bloqueos de carreteras y Mega Caravana

A este panorama, también podrían sumarse agricultores de Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas, quienes en los últimos días también realizaron bloqueos en puentes internacionales y casetas, elevando la presión sobre el Gobierno federal.

Todos estos movimientos en carreteras, tanto los del norte como los del centro del país, coinciden en una misma causa: la inconformidad con los cambios a la Ley de Aguas Nacionales.

Los agricultores aseguran que las modificaciones podrían afectar su acceso al agua y, con ello, la producción de alimentos. Temen que, si no se ajustan adecuadamente, se generen más conflictos en el campo y aumenten los costos para la ciudadanía.

Por ello mantienen los bloqueos, continúan avanzando por diversas carreteras y mantienen firme su decisión de llegar a la CDMX para exigir una solución real.

Los agricultores del norte volvieron a las calles...



Productores de #Chihuahua y #Zacatecas bloquearon casetas y puentes fronterizos para exigir los cambios prometidos a la #LeyDeAguas



Aseguran que el gobierno morenista incumplió los acuerdos y advierten que sus protestas… pic.twitter.com/SSfDxK3P7P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 3, 2025

Mega Caravana de agricultores arriba a CDMX; bloqueos en carreteras también continúan

Integrantes de la Mega Caravana de agricultores ya comenzaron a ingresar a la CDMX esta mañana, avanzando en una larga fila de tractores y vehículos de campo procedentes de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.

La caravana entró por Avenida Texcoco y continuó por Oceanía y Fray Servando hasta llegar a Congreso de la Unión, donde sostendrán una reunión con diputados para discutir la Ley de Aguas.

La marcha de agricultores avanza bajo un operativo de la SSC, lo que provoca afectaciones viales en la zona oriente.