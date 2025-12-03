¡Emergencia en la ZMG! Recién nacido muere tras labor de parto en calles de Guadalajara; la mujer está hospitalizada

En las primeras horas de este 3 de diciembre 2025, una mujer entró en labor de parto en calles de la colonia Echeverría, en Guadalajara, Jalisco; la mujer deambulada por las calles con una parte del bebé afuera de su cuerpo.

Lamentablemente, el recién nacido perdió la vida debido a que la mujer, en aparente situación de calles, ya contaba con alrededor de 4 horas de labor de parto, además caminaba con una parte del cuerpo del bebé expuesto.

El parto tuvo que ser interrumpido. Paramédicos confirmaron la muerte del recién nacido. Por su parte, la mujer en situación de calle fue trasladada de urgencia a un hospital debido a que su salud estaba en riesgo por la interrupción del parto.

🔴#IMPORTANTE | Una mujer encontró a su vecina en labor de parto en una finca ubicada sobre la calle José Arrese a su cruce con Apolonio M. Avilés en la colonia Echeverría de Guadalajara, lamentablemente el bebé ya no contaba con vida.



Con información: René Hernández

¡Quiso ganarle al tiempo! Auto termina volcado en calles de Guadalajara; el conductor dio una vuelta prohibida

Un hombre sufrió un grave accidente al dar una vuelta prohibida sobre la confluencia de la Av. Revolución y calle Fray Antonio de Segovia en la colonia Magaña de Guadalajara, Jalisco; el auto fue embestido y terminó volcado.

Policías y paramédicos municipales, acudieron al lugar de los hechos para auxiliar a los tripulantes de los vehículos involucrados. Afortunadamente, el accidente solo dejó daños materiales, por lo que no se reportan personas lesionadas.

La volcadura provocó colapso vial en la circulación de la zona; sin embargo, solo fue por unos minutos. Autoridades investigan los hechos para deslindar responsabilidades.

Hombre es brutalmente golpeado en Guadalajara; vecinos escucharon gritos de auxilio

¡Terror en la ZMG! Un hombre fue brutalmente golpeado en calles de la colonia La Nogalera en Guadalajara; vecinos de la zona lograron escuchar los gritos de auxilio de la víctima.

El sujeto fue encontrado con múltiples contusiones en el cráneo y rostro, así como en otras parte del cuerpo. Además, se le detectaron manchas de sangre en el tórax; fue llevado de emergencia a un hospital.

Los primeros reportes indican que el hombre fue golpeado por un grupo de personas por varios minutos; su estado de salud paso de regular a grave.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido por varios sujetos en calles de la Col. La Nogalera en Guadalajara, autoridades arribaron al lugar para deslindar responsabilidades.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez).

Matan a balazos a hombre en calles de San Pedro Tlaquepaque; sufrió heridas en el cráneo

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad, fue atacado a balazos en las calles de la colonia Corona Guayavitos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque; las detonaciones de arma de fuego desataron el pánico entre las y los vecinos de la zona.

La víctima fue encontrada inconsciente y con algunas heridas de bala, una de ellas en la cabeza. Paramédicos intentaron hacer todo lo posible por salvarle la vida; sin embargo, el sujeto falleció en el lugar de los hechos.

Testigos aseguran que varios hombres armados llegaron a bordo de un vehículo y caminaron hasta la finca de la hora Occiso, donde efectuaron las detonaciones a sangre fría.

Asaltan y atacan a balazos a transportista en Tonalá; intentaban robar su cargamento

Un transportista de aproximadamente 40 años de edad, fue víctima de un asalto, que derivó en un choque, dejando un saldo de una persona lesionada por arma de fuego; los hechos ocurrieron en calles del municipio de Tonalá.

Al parecer, los delincuentes le cerraron el paso al camión que transportaba equipos de computo, el conductor aceleró para intentar evitar el asalto; sin embargo, se impactó contra una camioneta, ahí los delincuentes le dispararon a una corta distancia para después darse a la fuga.

La víctima de asalto presentó una herida de bala a la altura del rosto con salida en uno de los pómulos; fue traslada de emergencia a un hospital para recibir atención médica. Su estado de salud es grave.

Autoridades municipales ya investigan los hechos. Se asegura que el cargamento que trasladaba sumaba una cifra millonaria.