Violento asalto: Joven universitario muere a balazos tras resistirse a un robo en Colombia

Jean Claude Bossard vivía sus últimos días como joven de 29 años, celebraría su cumpleaños número 30 este viernes. Lamentablemente, el universitario perdió la vida en un violento asalto ocurrido en horas de la tarde del martes 2 de diciembre de 2025. El ataque ocurriió a pocas cuadras de su residencia, poco tiempo después de que el joven salió de un restaurante en Bogotá, Colombia.

La muerte de Bossard provocó conmoción en Bogotá, subrayando la creciente inseguridad que azota a la capital colombiana. El forcejeo con los delincuentes terminó trágicamente con dos disparos que alcanzaron su pecho.

Él era Jean Claude Bossard. Y la Alcaldía de Bogotá, bajo @CarlosFGalan, optó por mirar a otro lado mientras lo asesinaban. pic.twitter.com/H5vwrudiyu — Decko. (@Frankzm) December 3, 2025

Últimas reflexiones de joven asesinado en Colombia

El joven tenía mucha actividad en sus redes sociales, donde alimentaba su cuenta de TikTok con videos. Bossard publicó su último video minutos antes de que ocurriera el asalto, y en él reflexiona sobre la muerte y los riesgos de los vehículos modernos.

Bossard respondió a un usuario que criticó su postura sobre los autos Tesla, que generan sensación en Colombia. El universitario escribió que no existe algo que apague la batería de esos vehículos y preguntó sarcásticamente si querían andar en "una bomba con llantas".

Ayer Jean Claude Bossard, el joven as3sinado en la localidad de Usaquen en Bogotá grabó un video donde decía que le encantaba caminar la ciudad. @CarlosFGalan seguirá diciendo que la seguridad va bien. pic.twitter.com/le0yvt6u1f — Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleanowtr) December 3, 2025

Así ocurrió el violento asalto en Bogotá

Cámaras de vigilancia capturaron el desgarrador momento del asalto. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron a Jean Claude Bossard al salir de un restaurante. Uno de los criminales intentó robarle su mochila, el celular y una cadena de oro.

La víctima puso resistencia y comenzó un intenso forcejeo. El criminal, al encontrar la resistencia de Bossard, sacó un arma y disparó en dos ocasiones, impactando a la víctima en el pecho. Los delincuentes huyeron del lugar tras cometer el crimen.

El 14 de Noviembre reporté que en esta moto se estaba delinquiendo. Hoy en Usaquén se logra su captura pero queda un muerto en medio de la balacera en la Cll 104 con Kr 19 ¡Es muy triste que haya una víctima porque no se le dio la suficiente atención a la denuncia que se hizo! 🚨 https://t.co/STDev4YvLZ pic.twitter.com/fwyxuVyvdN — Andrés Ardila Vega (@ardila_edil) December 2, 2025

Capturan al asesino: Un menor de 16 años

Tras el violento suceso, la Policía de Bogotá desplegó un operativo para capturar a los responsables. La acción policial terminó con el conductor de la motocicleta abatido por las autoridades.

El operativo permitió la detención del asesino material, quien resultó ser un menor de tan solo 16 años de edad. Las autoridades remiten al adolescente a la fiscalía para que responda por el crimen cometido.