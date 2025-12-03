Logo InklusionSitio accesible
Violento asalto: Joven universitario muere a balazos tras resistirse a un robo en Colombia

Colombia se convierte en escenario de una tragedia después de que un joven de 29 años, identificado como Jean Claude Bossard, murió al resistirse a un asalto.

Jean Claude
La comunidad lamentó la muerte del joven, quien celebraría su cumpleaños 30 esta semana.|Jean Claude
Mundo

Escrito por: Jimena Romero

Con información de: Agencias

Jean Claude Bossard vivía sus últimos días como joven de 29 años, celebraría su cumpleaños número 30 este viernes. Lamentablemente, el universitario perdió la vida en un violento asalto ocurrido en horas de la tarde del martes 2 de diciembre de 2025. El ataque ocurriió a pocas cuadras de su residencia, poco tiempo después de que el joven salió de un restaurante en Bogotá, Colombia.

La muerte de Bossard provocó conmoción en Bogotá, subrayando la creciente inseguridad que azota a la capital colombiana. El forcejeo con los delincuentes terminó trágicamente con dos disparos que alcanzaron su pecho.

Últimas reflexiones de joven asesinado en Colombia

El joven tenía mucha actividad en sus redes sociales, donde alimentaba su cuenta de TikTok con videos. Bossard publicó su último video minutos antes de que ocurriera el asalto, y en él reflexiona sobre la muerte y los riesgos de los vehículos modernos.

Bossard respondió a un usuario que criticó su postura sobre los autos Tesla, que generan sensación en Colombia. El universitario escribió que no existe algo que apague la batería de esos vehículos y preguntó sarcásticamente si querían andar en "una bomba con llantas".

Así ocurrió el violento asalto en Bogotá

Cámaras de vigilancia capturaron el desgarrador momento del asalto. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron a Jean Claude Bossard al salir de un restaurante. Uno de los criminales intentó robarle su mochila, el celular y una cadena de oro.

La víctima puso resistencia y comenzó un intenso forcejeo. El criminal, al encontrar la resistencia de Bossard, sacó un arma y disparó en dos ocasiones, impactando a la víctima en el pecho. Los delincuentes huyeron del lugar tras cometer el crimen.

Capturan al asesino: Un menor de 16 años

Tras el violento suceso, la Policía de Bogotá desplegó un operativo para capturar a los responsables. La acción policial terminó con el conductor de la motocicleta abatido por las autoridades.

El operativo permitió la detención del asesino material, quien resultó ser un menor de tan solo 16 años de edad. Las autoridades remiten al adolescente a la fiscalía para que responda por el crimen cometido.

