Alerta AMBER: Vestidos con su uniforme, desaparecen Yahir y Yeraldy Tentle García en Puebla

Dos hermanos desaparecieron en el municipio de Chilchotla, Puebla, el 1 de diciembre de 2025, por lo que las autoridades activaron la Alerta AMBER para dar con su paradero. Se trata de Yahir y Yeraldy Tentle García.

Yahir tiene 7 años de edad, estatura de 1.10 metros, cabello corto castaño oscuro, ojos café oscuro, así como una cicatriz en la mejilla derecha. El menor vestía un suéter azul marino, camisa blanca con franjas color azul marino en cuello y mangas, pantalón de vestir color gris, zapatos negros y una mochila roja.

Junto a él estaba su hermana Yeraldy Tentle García, de 10 años de edad. Ella tiene estatura de 1.30 metros, cabello largo y lacio de color negro y ojos café. La niña también vestía un suéter azul marino, camisa blanca con franjas azul marino en cuello y mangas, falda de tablones gris, calcetas blancas, zapatos negros de broche, así como un moño rojo y una mochila rosa.

La Fiscalía de Puebla pide a la ciudadanía brindar información sobre la ubicación de ambos hermanos, ya que temen que sean víctimas de un delito.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más graves de desaparición o secuestro de menores de edad. Su propósito principal es involucrar a la sociedad en la búsqueda y localización de niños o adolescentes desaparecidos, con el fin de encontrarlos sanos y salvos en el menor tiempo posible.

Una vez activada, la alerta se difunde a través de diversos medios de comunicación, como radio, televisión, carteles en espacios públicos y notificaciones en teléfonos celulares u otros dispositivos capaces de recibir información de emergencia.

Este sistema de cooperación internacional está vigente en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, donde ha demostrado ser una herramienta clave para la localización de menores.

Procedimiento para activar una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México, es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares o tutores del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público correspondiente para iniciar el proceso formal de denuncia. Una vez que las autoridades confirman que no se tiene información sobre el paradero del menor, la alerta se emite de manera inmediata, lo que permite su amplia difusión y la colaboración ciudadana en la búsqueda.

