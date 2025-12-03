¡Un bolillo pal susto! Sismo sorprende a Manzanillo este miércoles; se activa la alerta sísmica

¿Lo sentiste? En las primeras horas de este 3 de diciembre 2025, se registró un sismo en Manzanillo, Colima, provocando la activación de la alerta sísmica en diversas zonas del municipio.

El temblor registró un movimiento de 4.6 grados, con epicentro a 25 kilómetros del noreste de Manzanillo.

Aunque el sismo en Colima fue perceptible, hasta el momento no se reportan daños; vecinos salieron alarmados a las calles. Elementos de protección civil, activaron los protocolos para asegurarse de que no haya daños.

Sismo en Manzanillo



A las 8:00 am se registró un sismo de magnitud 4.6°, con epicentro a 25 km al Noroeste de la ciudad, por lo que se activó la AlertaSísmica



Fue perceptible en todo Colima y algunas zonas de la costa de Jalisco (como Cihuatlán).



No se reportan daños.

¿En qué otras zonas se sintió el sismo de hoy?

Este movimiento telúrico logró sentirse en algunas localidades cerca de la costa de Jalisco, por lo que fue perceptible en las siguientes zonas:



Cihuatlán

Jalisco

Aunque el sismos de hoy se sintió en algunas zonas de Jalisco, tampoco se reportaron daños o personas heridas; no se han reportado replicas.

¿Por qué tiembla en México?

La razón principal por la que tiembla tanto en México es por la ubicación geográfica, ya que el país se encuentra en una zona de intensa actividad tectónica a nivel mundial.

En México se encuentran cinco grandes placas tectónicas, la placa Norteamericana, Placa de Cocos, placa del Pacífico, placa Rivera y la placa del Caribe. El constante roce, fricción y deslizamiento entre ellas, libera una enorme cantidad de energía que se propaga en forma de ondas sísmicas, es decir, temblores.

Por otro lado, México forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, que es la zona sísmica y volcánica más activa del planeta. Se estima que esta región libera entre el 80 y 90% de la energía sísmica anual de la Tierra, lo que explica el por qué de la alta intensidad sísmica en el país.