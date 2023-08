"¡Libertad, libertad!": AMLO pide revisar facultades del INE y del TEPJF

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció respecto a las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y pidió revisar sus facultades.

“Pienso que hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE, del Tribunal Electoral, para que no se afecten derechos y que no se invadan facultades que corresponden a otros poderes, que se garantice la libertad, el derecho de manifestación, que no se limite a nadie el expresarse, manifestarse. ¡Libertad!, ¡Libertad!, ¡Libertad!, eso”, señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ alertó que Comisión de Quejas del #INE viola garantías individuales de la Constitución pic.twitter.com/o4tftiMtR5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2023

Comisión de Quejas y Denuncias del INE pide dejar de transmitir biografías de aspirantes de Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral emitió medidas cautelares en contra del Canal 14, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para que deje de emitir cápsulas sobre la trayectoria de los aspirantes a representar el Comité de la Defensa de la 4T.

En sesión, la consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión, advirtió que este tema podría constituir una violación al modelo de comunicación política, específicamente sobre el acceso a radio y televisión de los partidos políticos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ llamó a la Comisión de Quejas y Denuncias del #INE a evitar la censura con sus decisiones pic.twitter.com/V7xtxpwpsy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2023

“Es como lo que decíamos antes y sostenemos prohibido prohibir y como se decía en la época de los liberales, la prensa se regula con la prensa, no ejercer censura, ese es mi punto de vista, pero bueno corresponde a estos organismos que vienen del antiguo régimen y hay que respetar sus decisiones aun cuando sean francamente violatorias de derechos constitucionales, hay que respetar”, comentó.

Cabe destacar que al presidente AMLO se le implementaron medidas cautelares desde el INE y el Tribunal Electoral para que evitara hablar sobre el proceso electoral del próximo año, así como de la aspirante a candidata presidencial, Xóchitl Gálvez; sin embargo, no se abstuvo de emitir su opinión.

Asimismo, ha negado que los comentarios hacia la militante del PAN sean violencia política de género.