Apagón programado afectará Reynosa: Conoce fecha, hora y zonas con corte de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), Obras Públicas y el Gobierno del Estado informaron sobre un apagón programado que impactará en próximos días el centro de Reynosa ¿Cuándo será el corte de luz que afectará al municipio de Tamaulipas?

¿Cuándo será el corte de luz en el centro de Reynosa?

La medida del apagón en Reynosa busca modernizar el servicio en zonas estratégicas, esto, como parte de un operativo técnico que contempla trabajos en el suministro de la red eléctrica.

De acuerdo con las dependencias, en un breve comunicado en sus canales oficiales, los trabajos de intervención se llevarán a cabo el próximo jueves 28 de agosto, con una duración estimada de 12 horas, desde las 6:00 de la mañana hasta las 18:00 horas de la tarde.

Durante ese periodo de corte de luz programado en Reynosa, se espera la suspensión total del suministro eléctrico de luz en al menos tres zonas de la colonia centro.

Lista completa de zonas afectadas por el apagón programado en Reynosa



Calles J.B.

Calle Chapa

Calle Morelos

La Comisión Federal de Electricidad informó que esta acción forma parte de la modernización de la infraestructura energética en el estado, lo cual implica interrupciones que son necesarias para garantizar mayor estabilidad en el sistema.

Medidas a seguir durante un apagón programado

Durante el apagón programado en Reynosa, la CFE recomienda desconectar aparatos eléctricos y electrónicos para evitar daños por picos de voltaje al restablecerse el servicio.

Al mismo tiempo se recomienda mantener cerrados refrigeradores y congeladores para conservar alimentos por más tiempo; contar con lámparas y baterías cargadas; evitar el uso de elevadores durante el corte; tener a la mano teléfonos móviles con carga completa y almacenar agua si se depende de sistemas eléctricos.

Finalmente, se sugiere no manipular instalaciones eléctricas y mantenerse informado a través de canales oficiales de la Comisión Federal de Electricidad o Protección Civil.

