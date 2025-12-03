Sin licencia y sin excusas: Veracruz frena a deudores alimentarios desde diciembre

A partir de diciembre, los deudores alimentarios en Veracruz no podrán tramitar su licencia de conducir, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). La restricción deriva del Artículo 135 Septies de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece diversas sanciones administrativas para quienes incumplen con el pago de pensión alimenticia.

La dependencia estatal detalló, a través de redes sociales, que para realizar cualquier trámite relacionado con licencias de manejo será obligatorio presentar el Certificado del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), documento que acredita si una persona se encuentra inscrita o no en el listado de deudores.

De acuerdo con la SSP, este certificado debe considerarse como un requisito más, al igual que los documentos habituales para el trámite, y puede descargarse en línea desde el portal oficial: rnoa.dif.gob.mx. La medida tiene como propósito garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias y reforzar la protección de menores y adolescentes.

#Entérate 📢 | Por disposición oficial, para realizar tu trámite de licencia de conducir deberás entregar el Certificado de No. de Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.



¡Considera que éste es un requisito más para que puedas obtener tu licencia! 🪪 pic.twitter.com/MMJpozj8fQ — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) December 1, 2025

Cómo revisar si estás en la lista de deudores alimentarios

Cualquier persona puede verificar su estatus en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias mediante un proceso sencillo y gratuito. Para ello, debe acceder al sitio oficial del RNOA, ingresar sus datos personales y solicitar el Certificado de No Inscripción. En caso de aparecer en el registro, el sistema mostrará el estatus correspondiente, lo que impediría concluir el trámite de licencia hasta regularizar la situación ante la autoridad competente.

La inclusión en la lista del RNOA ocurre cuando existe una resolución judicial o un convenio incumplido relacionado con pensión alimenticia. Regularizar el pago o llegar a un acuerdo ante el juzgado o DIF correspondiente es indispensable para ser retirado del registro.

Opiniones divididas por el nuevo requisito de la licencia de conducir en Veracruz

Aunque la medida ha sido respaldada por quienes consideran necesario endurecer las sanciones contra los deudores alimentarios, también ha generado preocupación entre algunos usuarios. A pesar de tratarse de un trámite gratuito, ciertos sectores temen que el nuevo requisito pueda fomentar actos de corrupción en los módulos al abrir la puerta a “gestores” o prácticas indebidas para agilizar el proceso.

No obstante, autoridades del estado de Veracruz sostienen que la implementación del certificado es parte de una política nacional para fortalecer el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y aseguran que el trámite está perfectamente regulado.