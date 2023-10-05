Presidenta municipal de Playas de Rosarito llega a segundo informe de gobierno con “Marcha Imperial” de Star Wars
¿Que la fuerza la acompañe? La presidenta municipal de Playas de Rosarito, Baja California, utilizó la Marcha Imperial, tema característico de Darth Vader en Star Wars.
Araceli Brown, presidenta municipal de Playas de Rosarito, en Baja California, presentó su segundo informe, referente a su trabajo al frente de la administración, el pasado 4 de octubre; sin embargo, lo que causó polémica fue su peculiar entrada. Y es que utilizó la canción característica de la "Marcha Imperial" de Star Wars de George Lucas.
Dos consejos para Alcaldes q dan su #informe de gobierno:— Augusto Iñigo (@Cesarprix) October 5, 2023
Eviten los maestros de ceremonias chafas y no usen la “Marcha Imperial” de #StarWars para entrar al salón.
Alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown pic.twitter.com/DhGPY5PIvF
Esto generó diversas críticas hacia la funcionaria, pues cabe recordar que el tema musical es característica de las películas de ciencia ficción; sin embargo, es también el tema de Darth Vader, el líder del imperio.
Araceli Brown dedicó su informe a su mamá, sus hijas y nieto, los cuales estaban presentes en la ceremonia. Asimismo, contó con la presencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, funcionarios de su gabinete y los presidentes municipales del estado.
Afirmó que se invirtieron 25 millones de pesos para beneficiar a 16 colonias de Rosarito y 19 más en semáforos inteligentes. Finalmente, la gobernadora del estado reconoció a Brown por "todo el trabajo de estos últimos dos años para transformar Rosarito".
Muchas felicidades a la gran Alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown (@AraceliBrownF), por todo el trabajo de estos últimos dos años para transformar Rosarito.— Marina del Pilar (@MarinadelPilar) October 5, 2023
Araceli ha invertido más en Obras que cualquier otro gobierno del pasado, eso lo ha logrado con honestidad y con mucha… pic.twitter.com/9dEJS3xdAJ
¿Qué significa la Marcha Imperial en Star Wars?
La "Marcha Imperial" de Star Wars es también conocida como el tema de Darth Vader y se trata de una de las canciones más reconocidas de la saga. Fue compuesta por John Williams y apareció por primera vez en El Imperio Contraataca de 1980; sin embargo, es empleada específicamente para representar al Imperio Galáctico.
En esa película, el tema musical es utilizado cada vez que aparece en escena Anakin Skywalker a lo largo de los filmes y, finalmente, cuando muere en el episodio VI, El retorno del Jedi, se escucha por última vez como una melodía más melancólica y distante con un arpa.
La canción casi no aparece en la trilogía de las precuelas; sin embargo, conforme va avanzando la trilogía se escucha con más frecuencia, específicamente para mostrar el futuro de Anakin Skywalker como Darth Vader.