Presidenta municipal de Playas de Rosarito llega a segundo informe de gobierno con “Marcha Imperial” de Star Wars

Araceli Brown, presidenta municipal de Playas de Rosarito, en Baja California, presentó su segundo informe, referente a su trabajo al frente de la administración, el pasado 4 de octubre; sin embargo, lo que causó polémica fue su peculiar entrada. Y es que utilizó la canción característica de la "Marcha Imperial" de Star Wars de George Lucas.

Dos consejos para Alcaldes q dan su #informe de gobierno:



Eviten los maestros de ceremonias chafas y no usen la “Marcha Imperial” de #StarWars para entrar al salón.



Alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown pic.twitter.com/DhGPY5PIvF — Augusto Iñigo (@Cesarprix) October 5, 2023

Esto generó diversas críticas hacia la funcionaria, pues cabe recordar que el tema musical es característica de las películas de ciencia ficción; sin embargo, es también el tema de Darth Vader, el líder del imperio.

Araceli Brown dedicó su informe a su mamá, sus hijas y nieto, los cuales estaban presentes en la ceremonia. Asimismo, contó con la presencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, funcionarios de su gabinete y los presidentes municipales del estado.

Afirmó que se invirtieron 25 millones de pesos para beneficiar a 16 colonias de Rosarito y 19 más en semáforos inteligentes. Finalmente, la gobernadora del estado reconoció a Brown por "todo el trabajo de estos últimos dos años para transformar Rosarito".

Muchas felicidades a la gran Alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown (@AraceliBrownF), por todo el trabajo de estos últimos dos años para transformar Rosarito.



Araceli ha invertido más en Obras que cualquier otro gobierno del pasado, eso lo ha logrado con honestidad y con mucha… pic.twitter.com/9dEJS3xdAJ — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) October 5, 2023

¿Qué significa la Marcha Imperial en Star Wars?

La "Marcha Imperial" de Star Wars es también conocida como el tema de Darth Vader y se trata de una de las canciones más reconocidas de la saga. Fue compuesta por John Williams y apareció por primera vez en El Imperio Contraataca de 1980; sin embargo, es empleada específicamente para representar al Imperio Galáctico.

En esa película, el tema musical es utilizado cada vez que aparece en escena Anakin Skywalker a lo largo de los filmes y, finalmente, cuando muere en el episodio VI, El retorno del Jedi, se escucha por última vez como una melodía más melancólica y distante con un arpa.

La canción casi no aparece en la trilogía de las precuelas; sin embargo, conforme va avanzando la trilogía se escucha con más frecuencia, específicamente para mostrar el futuro de Anakin Skywalker como Darth Vader.