Balean a empresario de Joyerías London durante asalto en su propia casa en Puebla

La violencia volvió a sacudir a la capital poblana tras el asesinato del empresario Efrén Ramírez Maldonado, propietario de Joyerías London, durante la madrugada del martes 2 de septiembre.

El hombre perdió la vida, luego de que sujetos armados irrumpieran en su hogar ubicado en el fraccionamiento Mirador La Calera y lo hirieran con un arma de fuego.

Muere Efraín Ramírez en Puebla; reconocido empresario

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado ingresó alrededor de las 3:30 de la mañana al inmueble, sorprendiendo al empresario y disparándole en varias ocasiones.

Vecinos de la zona relataron que escucharon al menos cinco detonaciones durante la madrugada, y según las primeras investigaciones, los agresores ingresaron con la intención de robar, pero al ser descubiertos por Efrén, abrieron fuego antes de huir a bordo de una camioneta negra.

A pesar de que el empresario joyero fue internado casi de inmediato al Hospital Betania, horas después se confirmó su muerte.

De los responsables, se sabe que lograron escapar sin ser identificados por cámaras de seguridad de la zona, lo que ha complicado las investigaciones. Esto, a que el fraccionamiento presuntamente no cuenta con sistema de videovigilancia, por lo que se desconoce como ingresaron los sujetos.

¿Quién era Efrén Ramírez Maldonado?

Efrén Ramírez era un reconocido empresario en Puebla, propietario de las Joyerías London y socio del Club Campestre de Puebla.

Su trayectoria lo convirtió en una figura respetada en el ámbito empresaria de la entidad. Su asesinato generó conmoción entre familiares, amigos y colegas, quienes en redes sociales expresaron su indignación.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla condenó enérgicamente el crimen y lanzó un llamado urgente a las autoridades para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

En un comunicado, el organismo empresarial exigió reforzar la estrategia de seguridad en la entidad para brindar certeza tanto a las familias como a los sectores productivos.

“La seguridad es un derecho fundamental y condición indispensable para el desarrollo económico y social”, expresó el CCE.