Ataque en barbería de Escobedo deja 3 muertos y dos menores heridos

Un ataque en un barbería en calles de la colonia San Miguel, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, dejó al menos tres personas muertas y varias heridas.

Primeros reportes indican que un grupo de hombres entraron a la barbería que se ubicaba en las calles de San Jacinto y San Antonio, y se desató la balacera.

En el lugar, donde presuntamente se comercializaba droga, quedaron sin vida dos hombres y dos menores de edad resultaron heridos.

Atacantes de barbería se enfrentaron a policías de Escobedo

En su huida, los presuntos agresores fueron interceptados por elementos de la Proximidad, quienes ya los buscaban por la balacera. Esto dio inicio a una persecución que terminó en calles de la colonia Agropecuaria.

Los agresores al verse acorralados por la policía, abrieron fuego y hubo un enfrentamiento que dejó como saldo a uno de ellos abatido, mientras que un elemento resultó con una herida en la cabeza como resultado del roce de uno de los disparos. Además se logró detener a uno de los pistoleros, quien fue presentado a las autoridades por su presunta participación en el ataque a la barbería a otros más registrados en las colonias Balcones de Santo Domingo y Floridos Bosques del Nogalar.

Por estos hechos, tanto agentes ministeriales como elementos de la Fuerza Civil reforzaron la seguridad en el perímetro de Escobedo y en las carreteras aledaña.

Escobedo, entre los municipios con mayor avances en temas de seguridad

En agosto de 2025, autoridades federal y estatalales afirmaron que Nuevo León logró una “reducción histórica” de 73 % en homicidios dolosos, comparando el promedio diario registrado en julio 2025 contra su pico en septiembre 2024.

También la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI ubicó a Escobedo como uno de los municipios con mayor reducción de percerción de la inseguridad, pues en marzo de 2025 reportó que solo el 46% de los habitantes consideraba que vivía en un municipio inseguro, esto significó un 16% menos respecto a la cifra reportada en marzo de 2024.