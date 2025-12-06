Ataque en barbería de Escobedo deja 3 muertos y dos menores heridos
Sujetos entraron a la barbería y perpetraron el ataque contra tres hombres e hirieron a dos más y después se enfrentaron con policías de Escobedo.
Un ataque en un barbería en calles de la colonia San Miguel, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, dejó al menos tres personas muertas y varias heridas.
Primeros reportes indican que un grupo de hombres entraron a la barbería que se ubicaba en las calles de San Jacinto y San Antonio, y se desató la balacera.
En el lugar, donde presuntamente se comercializaba droga, quedaron sin vida dos hombres y dos menores de edad resultaron heridos.
Atacantes de barbería se enfrentaron a policías de Escobedo
En su huida, los presuntos agresores fueron interceptados por elementos de la Proximidad, quienes ya los buscaban por la balacera. Esto dio inicio a una persecución que terminó en calles de la colonia Agropecuaria.
Los agresores al verse acorralados por la policía, abrieron fuego y hubo un enfrentamiento que dejó como saldo a uno de ellos abatido, mientras que un elemento resultó con una herida en la cabeza como resultado del roce de uno de los disparos. Además se logró detener a uno de los pistoleros, quien fue presentado a las autoridades por su presunta participación en el ataque a la barbería a otros más registrados en las colonias Balcones de Santo Domingo y Floridos Bosques del Nogalar.
Por estos hechos, tanto agentes ministeriales como elementos de la Fuerza Civil reforzaron la seguridad en el perímetro de Escobedo y en las carreteras aledaña.
Escobedo, entre los municipios con mayor avances en temas de seguridad
En agosto de 2025, autoridades federal y estatalales afirmaron que Nuevo León logró una “reducción histórica” de 73 % en homicidios dolosos, comparando el promedio diario registrado en julio 2025 contra su pico en septiembre 2024.
También la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI ubicó a Escobedo como uno de los municipios con mayor reducción de percerción de la inseguridad, pues en marzo de 2025 reportó que solo el 46% de los habitantes consideraba que vivía en un municipio inseguro, esto significó un 16% menos respecto a la cifra reportada en marzo de 2024.