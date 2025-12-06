Acarreo exprés al Zócalo: así trajeron a decenas desde Sonora para llenar el evento de Morena

Lo que parecía una fila para conseguir empleo en la Ciudad de México (CDMX) terminó siendo otra muestra del acarreo de Morena rumbo al Zócalo. Decenas de personas recién bajadas de varios autobuses formaban una larga fila afuera de un hotel del sur de la ciudad. Venían cansados, con mochilas y bolsas en la mano, luego de recorrer más de dos mil kilómetros desde distintos municipios de Sonora.

Un viaje agotador desde Sonora hasta la capital del país

Los testimonios de los propios asistentes confirmaron la travesía: “Venimos de Navojoa, Sonora”, dijo un hombre visiblemente agotado. “¿Cuántas horas hicieron?”, le preguntaron. “Salimos ayer a las 7 de la tarde… como 30 horas más o menos”.

Otros señalaron venir de Bacame, sin tener muy claro cuánto tiempo llevaban viajando. Algunos narraron que habían salido desde la mañana anterior. Había adultos mayores, padres de familia y jóvenes que llegaron con sueño, cansancio y hambre tras tantas horas de carretera.

Hospedaje de una noche… y al Zócalo

Después del viaje, el grupo fue llevado a un hotel de alto costo ubicado en la zona sur. Solo pasarían una noche ahí. Al día siguiente, temprano, todos serían llevados al Zócalo capitalino para formar parte del evento por los siete años del gobierno federal, una concentración convocada por Morena.

Un señor con sombrero dijo sin rodeos que iban “a gritar ‘¡Viva la 4T!’” al Zócalo. Aseguró que los líderes locales les pidieron participar y que la indicación era cumplir con la cuota enviada desde Sonora.

Lo que se vio este fin de semana no es nuevo. Traslados masivos, noches en hoteles, filas largas, indicaciones claras y regresos inmediatos después del evento: ese es el ciclo que se repite cada vez que se convoca a una concentración grande.

En esta ocasión, la dinámica fue la misma. Llegar, dormir, presentarse en el acto político y luego regresar ese mismo día o al siguiente en otro viaje igual de largo hacia sus municipios. Una ruta de ida y vuelta cuyo único objetivo es llenar la plancha del Centro Histórico.

Para muchos, el cansancio fue evidente. Pero aun así cumplieron con estar ahí, como parte de un acarreo que se mantiene activo cada vez que el gobierno necesita mostrar músculo político.