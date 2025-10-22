La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una noche marcada por la violencia y los accidentes. En distintos puntos de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, se registró un ataque a balazos, muertes, además de un fuerte percance vial que paralizó parte del Periférico.

Feminicidio en Tlaquepaque: asesinan a mujer y hieren a su pareja

La violencia alcanzó a una pareja en la colonia Artesanos: una mujer de 32 años fue asesinada, mientras que su pareja resultó gravemente herida luego de ser víctimas de un ataque a balazos.

¿Qué pasó en Tlaquepaque? Según testigos, el agresor identificado como “El Cubano”, sería la expareja sentimental de la víctima mortal, quien irrumpió en la vivienda y les disparó mientras dormían. La Fiscalía del Estado Jalisco investiga el hecho bajo el protocolo de feminicidio.

Muere hombre atropellado en Periférico de Tonalá

Un hombre de aproximadamente 60 años murió luego de ser atropellado por una unidad de transporte público mientras circulaba sobre el Periférico y la calle San Julián, en la colonia Jalisco Segunda Sección.

De acuerdo con los reportes de esta emergencia, la víctima intentó cruzar el Periférico sin usar el puente peatonal, que estaba a unos cuantos metros, y fue impactado por el camión. Paramédicos intentaron reanimarlo, pero murió en el lugar, debido a sus lesiones que resultaron fatales.

El conductor de la unidad de transporte fue retenido por la Policía de Tonalá y puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Asesinan a un hombre en San Pedro Tlaquepaque

En otro hecho, un hombre de unos 30 años fue asesinado con arma blanca en un predio de la colonia San Martín de las Flores de Abajo. Policías localizaron el cuerpo entre la maleza, con heridas en el rostro, cuello y abdomen.

Aunque vecinos aseguran que la víctima era conocida en la zona, las causas del ataque permanecen bajo investigación. Su cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana.

Tráiler choca contra muro de contención en Tonalá

Minutos después, un tráiler perdió el control y se impactó contra el muro de contención en el Nuevo Periférico, esto justo a la altura de la colonia Guadalupana.

Aunque no hubo personas lesionadas, el accidente provocó el cierre de cuatro carriles, además de una fuerte congestión vehicular. Bomberos de El Salto realizaron el saneamiento de la zona para prevenir nuevos percances.

Las autoridades de Jalisco mantienen operativos en la zona para esclarecer los hechos; ¿hasta cuándo podrá frenar la metrópoli tapatía esta ola de violencia nocturna?