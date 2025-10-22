Infierno en Santa Catarina, Nuevo León; incendio consume autos y casas

La tarde de este martes 21 de octubre, se registró un incendio de gran magnitud en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil y el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, un corto circuito en la red eléctrica de la CFE provocó que cables de alta tensión cayeran sobre un vehículo de carga con tanques de diésel, lo que generó una serie de explosiones e incendios en cadena.

El fuego rápidamente se extendió por la zona, alcanzando 16 vehículos y cinco viviendas, además de causar tres personas lesionadas, dos con crisis nerviosa y una con quemaduras leves.

El fuego arrasó con autos y casas en minutos en Santa Catarina

Bomberos de Santa Catarina, junto con elementos de Protección Civil y paramédicos municipales, trabajaron durante varias horas para sofocar el fuego y atender a las personas afectadas.

El alcalde del municipio informó que ya se coordinan las labores de auxilio para brindar atención médica y apoyo a las familias afectadas. “Estamos aquí para descartar mayores daños y garantizar que los responsables asuman los costos. Las aseguradoras tendrán que responder por las pérdidas”, señaló.

Un taller y cables caídos, el origen del desastre

El incendio habría comenzado en un taller o bodega ubicada sobre la calle Morazán, en la colonia Jardines de Santa Catarina. La combinación de cables eléctricos caídos y diésel derramado provocó que el fuego se propagara rápidamente hacia las casas y vehículos estacionados.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran enormes columnas de humo negro visibles desde distintos puntos del municipio. Decenas de familias fueron desalojadas por precaución mientras se controlaba el siniestro.

Elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudieron al lugar para cortar el suministro y revisar los daños en la red eléctrica.

Autoridades prometen apoyo total tras incendio en Santa Catarina

El gobierno municipal aseguró que todas las familias afectadas recibirán apoyo económico y material, además de la reparación de los daños ocasionados por el incendio.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse alejada del área mientras continúan las labores de enfriamiento y evaluación estructural en las viviendas dañadas.

Mientras tanto el alcaldes aseguró que los presuntos responsables de este accidente tendrán que pagar por los daños.