Cae dueña de la Funeraria del Carmen en Chihuahua; cobró por cremar un cuerpo no localizado

Esta tarde, las autoridades de Ciudad Juárez detuvieron a Nancy Ivette “N”, propietaria de la Funeraria del Carmen, tras cumplirse dos órdenes de aprehensión en su contra, en Chihuahua.

Esto ocurre luego de que se localizaran al menos cuatro cadáveres en el negocio; uno dentro de la funeraria y tres más en una bodega cercana, que según las investigaciones, nunca fueron cremados y a quienes se les entregaron cenizas a familiares.

Continúan investigaciones de la Funeraria del Carmen; ligada al Crematorio Plenitud

La investigación comenzó tras el hallazgo del Crematorio Plenitud a mediados de julio 2025, donde se descubrió que a los familiares se les entregaban cenizas falsas o restos de animales, mientras 386 cuerpos permanecían embalsamados en carrozas o bodegas.

Como parte de las pesquisas, también se localizaron funerarias que contrataban sus servicios, como la del Carmen, presuntamente clausurada desde 2024, aunque del lugar emanaban fuertes olores.

Por este caso, dos personas fueron detenidas y vinculadas a proceso, entre ellas: Roberto Isaac Á. A., dueño de la funeraria y uno de los empleados, Miguel Ángel A. O.

Aunque este martes 21 de octubre se informó sobre la detención de Nancy Ivette A. A., quien enfrenta un segundo proceso penal por ocultamiento de cadáveres.

Cronología del caso: irregularidades en la Funeraria del Carmen

La Funeraria del Carmen había sido suspendida oficialmente el 10 de octubre de 2024 por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), debido a incumplimientos en la Norma Oficial Mexicana.

A pesar de la suspensión, las investigaciones revelaron que el establecimiento seguía operando, escondiendo cadáveres sin documentación ni preservación adecuada, incluyendo restos de menores y personas no identificadas.

En cuanto a los señalamientos que enfrenta la detenida, mediante un comunicado se informó que, Nancy recibió una suma de dinero por un servicio funerario y cremación de un hombre, el cual nunca se realizó, y hasta la fecha se desconoce el destino que le dio al cadáver.

Mientras continúan los trabajos para la identificación de los cuerpos resguardados, los familiares exigen justicia, pues aseguran que estas personas habría jugado con su dolor.