Activan Alerta Amber urgente en el Edomex: Emiten ficha de búsqueda tras la desaparición de dos menores

La ALERTA AMBER fue activada de manera urgente en el Estado de México (Edomex) tras la desaparición simultánea de dos menores en los municipios de Toluca y Chalco. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) encabeza la intensa movilización policial y ciudadana para localizar a las jóvenes, cuyo paradero se desconoce desde el 19 al 22 de octubre.

Las familias de Dulce María Rebollar Vidal (14 años) y Dafne Rojas Salas (15 años) atraviesan horas de profunda angustia. La FGJEM ha emitido un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con la difusión de sus fichas de búsqueda.

De acuerdo con las autoridades, cada minuto es crucial y la integridad de ambas jóvenes podría estar en riesgo inminente.

Fichas de Búsqueda de Dulce María (14) y Dafne (15) en Edomex

Es urgente, desapareció Dulce María Rebollar Vidal, por lo que emitieron una Alerta de Amber con su ficha de búsqueda en el Edomex: Su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.60 metros y tiene un peso de 62 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Toluca, Estado de México, vestía uniforme escolar con falda de color gris, camisa blanca, chaleco negro y sudadera azul.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/SNyIRJfsSp — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 22, 2025

Dafne Rojas Salas es buscada con urgencia, por lo que emitieron una Alerta de Amber con su ficha de búsqueda en el Estado de México: Su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son grandes y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.70 metros y tiene un peso de 80 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Chalco, Edomex, vestía sudadera color negro, pantalón de mezclilla azul marino y tenis azul rey.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/q48VaLtgbU — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 22, 2025

¿Qué es una Alerta Amber y cómo funciona en México?

Cuando un niño o un menor de edad desaparecen se activa el protocolo de emergencia nacional más importante en México: la Alerta Amber. Este sistema, diseñado para localizar y proteger a menores de edad en riesgo inminente (presunción de secuestro o delito grave), demanda acción inmediata.

La Alerta Amber se activa al instante y no requiere esperar las 72 horas, un mito que cuesta vidas y que paraliza la búsqueda.

Más que un simple aviso, la Alerta Amber México es un mecanismo coordinado y urgente. Su propósito es generar una movilización social masiva que detenga el tiempo, permitiendo que cada minuto se convierta en una pista.

Cómo Activar una Alerta Amber en México

Cuando un niño o menores de edad desaparecen o se sospecha que han sido víctima de un delito, saber qué hacer y a dónde acudir es el factor decisivo. La activación inmediata de la Alerta Amber México es su primera línea de defensa.

A continuación, se detalla el Protocolo de Activación que permite a las autoridades federales y estatales iniciar la búsqueda de vida sin demora:



Contacta la Línea de Emergencia Nacional (Acción Obligatoria)

La primera y más rápida acción es llamar de inmediato al número nacional 01 800 00 854 00. Esta línea opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Es el canal oficial para que tu reporte tenga cobertura nacional inmediata.

Dato Clave para Alargar la Acción: Al comunicarte, no pierdas tiempo y proporciona de forma clara y concisa los datos esenciales de la víctima: nombre completo, edad exacta, descripción física detallada, qué ropa vestía por última vez, y el lugar preciso de su desaparición.



Acude Inmediatamente al Ministerio Público (Acción de Verificación Oficial)

Después de notificar por teléfono, debes acudir sin demora a la agencia del Ministerio Público (MP) más cercano a tu localidad.

La Alerta Amber se activa en cuanto se confirma la desaparición de un menor y NO REQUIERE ESPERAR 72 HORAS. Tu pronta denuncia es un acto decisivo para localizar al niño o adolescente sano y salvo.