Madre entrega a su hija implicada en la muerte de un motociclista en Montemorelos, NL

Una madre de familia entregó voluntariamente a su hija de 16 años ante las autoridades, tras ser señalada por su presunta participación en un accidente vial que cobró la vida de un motociclista en Montemorelos, Nuevo León.

La joven será presentada ante un agente del Centro de Orientaciones y Denuncia de la Fiscalía estatal, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El accidente: un motociclista perdió la vida al salir de su trabajo en Montemorelos

El accidente ocurrió el pasado domingo, cuando Rodrigo Jesús Torres Delgado, de 18 años, salía de su trabajo y circulaba sobre la avenida Simón Bolívar, una vía libre de tránsito. En ese momento, una camioneta —presuntamente conducida por la menor— habría omitido el alto total al incorporarse desde la calle Abasolo, impactando al joven motociclista.

Vecinos de la zona informaron que en ese cruce no hay semáforo ni señalización, lo que ha provocado varios accidentes similares en los últimos meses.

Tras el fuerte impacto, Rodrigo Jesús perdió la vida en el lugar. Testigos aseguraron que la camioneta se dio a la fuga, lo que complicó las labores iniciales de la policía municipal.

Localizan la camioneta abandonada en Montemorelos

Horas después del accidente, las autoridades localizaron una camioneta Mazda color gris oxford abandonada en un camino de terracería de la colonia Morelos Dos.

La unidad coincide con las características del vehículo involucrado en el choque. Al momento del hallazgo, ya no tenía placas de circulación, por lo que los agentes ministeriales revisan el número de serie para confirmar si se trata de la misma camioneta.

El vehículo presenta daños evidentes en el frente y el cofre, lo que refuerza la hipótesis de que fue el que embistió al motociclista. Elementos de la policía municipal acordonaron el área y esperaron la llegada de personal pericial para recabar indicios.

Encuentran camioneta abandonada tras accidente en Montemorelos, Nuevo León, donde murió motocilcista|Info 7

La madre decide entregar a su hija tras accidente en Montemorelos

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la madre de la joven decidió presentarla ante las autoridades de manera voluntaria para que enfrente el proceso legal correspondiente.

Aunque por su edad será tratada como menor de edad ante la ley, un agente del Ministerio Público será quien determine si existió responsabilidad directa en el hecho.

