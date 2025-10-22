Identifican y expulsan a estudiante tras emborrachar a perrita en Chihuahua; así la captaron en video

A más de una semana de los hechos sucedidos en Ciudad Madera, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) confirmó la expulsión de una estudiante, tras difundirse un video de una perrita siendo emborrachada.

En la grabación, que dura un par de segundos, se observa a la perrita callejera de raza Husky siendo obligada a beber cerveza, mientras los jóvenes se atacan de la risa; lo que desató la indignación en redes sociales.

¿Qué pasó con la perrita emborrachada en Chihuahua?

En las imágenes, que se difundieron el pasado 10 de octubre, se observa a una joven sujetando con fuerza el hocico del animal mientras le vierte cerveza.

Al fondo, un hombre graba todo entre risas y burlas, mientras la mujer dice “deja le doy más, wey” y continúa maltratando al animalito.

Como si no les hubiera bastado el acto inhumano, todavía compartieron el video con la descripción: “Si se les perdió un perro, no se preocupen, lo traigo en la peda, jaja”.

Esto generó una ola de repudio inmediato, por lo que usuarios exigieron sanciones y recordaron que en Chihuahua el maltrato animal es un delito.

😡💔 ¡Indignación en Chihuahua! Jóvenes alcoholizaron a una perrita callejera y lo presumieron en redes. Usuarios exigen castigo ejemplar por maltrato animal pic.twitter.com/jXt2WEvbrZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 14, 2025

Alumna de la UPNECH es expulsada tras ser identificada en el video

Tras la viralización, la UPNECH informó que la alumna involucrada, de iniciales A.C.C.P., fue dada de baja de la institución, asegurando que no se tolerará ningún acto de crueldad.

La universidad también aclaró que la otra persona que aparece en el video no pertenece a la plantilla, y que cualquier acción legal relacionada con ella no compete a la institución.

Hasta el momento no se ha informado si el Estado tomará medidas legales contra los responsables, ni se sabe qué ha sido del paradero de la perrita agraviada.

No más maltrato animal en Chihuahua; exigen justicia

En su momento, el gobierno municipal de Madera se pronunció de manera contundente, asegurando qué: “Dar alcohol a un animal se considera maltrato y puede constituir un delito, ya que causa un grave daño a su salud”, declaró el alcalde.

Además, aseguró que colaborará con las autoridades para que se realicen las investigaciones y se apliquen las sanciones correspondientes.

Las cuales pueden abarcar prisión de seis meses a dos años de prisión y una multa de hasta doscientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización