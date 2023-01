Queman autobús tras pelea entre transportistas en Nextlalpan

En Nextlalpan, Estado de México, se registraron disturbios durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando transportistas de dos líneas del transporte público fueron protaginistas de una pelea.

Varias unidades del servicio público fueron destrozadas, inclusa una fue quemada. A los agresores poco les importo que en estos vehículos viajaran pasajeros.

De acuerdo a testigos, los transportistas en algunos casos los dejaban bajar, pero en otros no les daban la oportunidad.

Todo esto se originó por la pelea entre integrantes de líneas del transporte público que se disputan derroteros en la zona. Hasta el momento no se reportan lesionados, ni detenidos.

Otro conflicto

Apenas este martes 10 de enero círculo a través de las redes sociales un video en que estudiantes de bachillerato presenciaron un tiroteo entre taxistas en Ecatepec, estado de México.

“No mames, ah no mames, hay cabrón no mames, no mames, córrele, no mames buey, vete a la verga, no mames”, se escucha en el video, donde estudiantes huyen de los balazos.

El pleito de los taxistas inició cuando dos de los choferes chocaron sobre la avenida R1 y avenida México.

Primero se enfrentaron a golpes, después pidieron refuerzos a sus agrupaciones, por lo que se acumularon decenas de personas y todo terminó en balazos.

“Yo la mera verdad no vi nada, nada más salí aquí, ¿Pero escucho balazos?, nada más balazos, si, nada más escuche los balazos y ya, nada más”, dijo con miedo uno de los habitantes de Ecatepec.

La cortina de una refaccionaria recibió varios disparos, los que ahí se encontraban se resguardaron. Al lugar llegó la policía municipal y los estatales.

Uno de los taxistas fue trasladado a un hospital y los choferes responsables se retiraron con todo y sus vehículos dañados. En esa ocasión tampoco hubo detenidos y es que la autoridades del municipio de Ecatepec, indicaron que ninguno de los afectados presentó una denuncia en el Ministerio Público.