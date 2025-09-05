Balacera en tianguis de Xalatlaco deja varios muertos y un linchado en el Edomex
Una balacera en el tianguis de Xalatlaco dejó cuatro muertos. Habitantes retuvieron a uno de los agresores, quien murió tras ser golpeado.
Se reportó una balacera en un tianguis en Xalatlaco, Estado de México, la tarde de este jueves 4 de septiembre cuando un grupo de hombres armados y presuntamente en estado de ebriedad abrió fuego contra comerciantes y clientes.
El ataque provocó escenas de pánico y una rápida movilización de las fuerzas de seguridad. Testigos relataron que las personas corrieron para resguardarse entre los puestos, mientras algunos intentaban ayudar a los heridos.
Se registró una balacera en pleno tianguis en Xalatlaco, Edomex. El hecho generó pánico entre comerciantes y clientes del lugar.
De acuerdo con reportes preliminares, el tiroteo dejó al menos tres personas sin vida.
No hay detenidos.
El saldo preliminar de la balacera es de cuatro personas muertas, entre ellas uno de los agresores, quien fue capturado por comerciantes y golpeado hasta quedar inconsciente. Fue trasladado a un hospital cercano, donde más tarde perdió la vida.
Guardia Nacional resguarda la zona en Xalatlaco
Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal mantienen un fuerte operativo en el área del tianguis para garantizar la seguridad de los habitantes y permitir el levantamiento de evidencias. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado los motivos detrás del ataque ni si hay más implicados.
La SSEdoméx informa que hoy en Xalatlaco se suscitó una supuesta riña en un tianguis que dejó como saldo tres personas fallecidas.
Policías estatales atendieron al llamado de auxilio. En tanto, la autoridad investigadora tomó conocimiento de los hechos.
Este hecho ha generado miedo entre los comerciantes, quienes piden mayor seguridad en mercados y espacios públicos del municipio.
Dolor y llamados a justicia tras balacera en Xalatlaco
Un joven que perdió a su padre en el ataque compartió un video entre lágrimas en redes sociales. En él, pidió justicia y exigió al presidente municipal de Xalatlaco, Abel Flores Guzmán, reforzar la seguridad en la zona: “Queremos justicia, señor presidente”. Mientras tanto, el alcalde permanece en silencio.
Edomex, líder en homicidios a nivel nacional
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2025 se han registrado mil 654 homicidios en el Estado de México, lo que mantiene a la entidad en primer lugar nacional en número de asesinatos.
El ataque en Xalatlaco es otro reflejo del clima de inseguridad y violencia que enfrentan los municipios mexiquenses, donde comerciantes y vecinos exigen operativos permanentes y una estrategia de seguridad más efectiva que garantices paz.