Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Caos vial por bloqueo en Arco Norte hoy 11 de septiembre; alternativas viales

¡Tómalo en cuenta! El bloqueo en Arco Norte ha paralizado la circulación en ambos sentidos, causando tráfico pesado; ¿qué rutas alternas hay?

bloqueo arco norte hoy
¿Qué pasó en Arco Norte hoy?|Redes sociales
Notas
Estados
Escrito por: Iveth Ortiz
Compartir nota

La tarde de este 11 de septiembre se registra un bloqueo por parte de manifestantes provenientes del Estado de México y Tlaxcala sobre la autopista Arco Norte a la altura del kilómetro 182, cerca de la caseta de cobro de Calpulalpan.

Hasta el momento, la vialidad no ha sido liberada, pese a que autoridades se mantienen en la zona en espera de llegar a un acuerdo con ellos.

Rutas alternas por bloqueo en Arco Norte hoy

Considera tomar las siguientes alternativas viales y así evitar el tráfico en la zona:

  • Texmelucan → Atlacomulco: ingresa por la caseta Sahagún.
  • Atlacomulco → Texmelucan: sal en la caseta Pachuca y reincorporarse en Calpulalpan.
Carreteras en México

Notas