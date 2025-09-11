Caos vial por bloqueo en Arco Norte hoy 11 de septiembre; alternativas viales

La tarde de este 11 de septiembre se registra un bloqueo por parte de manifestantes provenientes del Estado de México y Tlaxcala sobre la autopista Arco Norte a la altura del kilómetro 182, cerca de la caseta de cobro de Calpulalpan.

Hasta el momento, la vialidad no ha sido liberada, pese a que autoridades se mantienen en la zona en espera de llegar a un acuerdo con ellos.

🔴 Actualización

Continúa el bloqueo por manifestantes a la altura del km 182+000, en la caseta Calpulalpan.

📍 Rutas alternas:

Texmelucan → Atlacomulco: ingresar por la caseta Sahagún.

Atlacomulco → Texmelucan: salir en la caseta Pachuca y reincorporarse en Calpulalpan.

Rutas alternas por bloqueo en Arco Norte hoy

Considera tomar las siguientes alternativas viales y así evitar el tráfico en la zona:

