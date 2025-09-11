Caos vial por bloqueo en Arco Norte hoy 11 de septiembre; alternativas viales
¡Tómalo en cuenta! El bloqueo en Arco Norte ha paralizado la circulación en ambos sentidos, causando tráfico pesado; ¿qué rutas alternas hay?
La tarde de este 11 de septiembre se registra un bloqueo por parte de manifestantes provenientes del Estado de México y Tlaxcala sobre la autopista Arco Norte a la altura del kilómetro 182, cerca de la caseta de cobro de Calpulalpan.
Hasta el momento, la vialidad no ha sido liberada, pese a que autoridades se mantienen en la zona en espera de llegar a un acuerdo con ellos.
🔴 Actualización— Arco Norte (@arconorte) September 11, 2025
Continúa el bloqueo por manifestantes a la altura del km 182+000, en la caseta Calpulalpan.
📍 Rutas alternas:
Texmelucan → Atlacomulco: ingresar por la caseta Sahagún.
Atlacomulco → Texmelucan: salir en la caseta Pachuca y reincorporarse en Calpulalpan. https://t.co/7as2ySVSCK
