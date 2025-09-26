Bloquean la carretera México-Toluca habitantes del municipio de Lerma, por severas inundaciones

Habitantes del municipio de Lerma, hartos de las constantes inundaciones que afectan sus viviendas, tomaron la drástica medida de bloquear la carretera México-Toluca la tarde de este viernes, generando un severo caos vial. El cierre, implementado en la dirección hacia Toluca a la altura de las Plazas Outlet, ha dejado a cientos de automovilistas varados por horas en el Estado de México (Edomex).

Los manifestantes exigen a las autoridades estatales y municipales una solución definitiva al problema de las anegaciones, que se han agravado con las recientes lluvias y las crecidas del río Lerma.

¿Qué está pasando en la México-Toluca? Bloqueos por inundaciones

A lo largo de este viernes, vecinos de la colonia Guadalupe, una de las más afectadas, decidieron cerrar la transitada autopista para visibilizar su desesperación. Aseguran que sus viviendas y su patrimonio se encuentran en riesgo constante cada vez que llueve, debido a un sistema de desagüe insuficiente y a las crecidas del río Lerma.

La principal demanda de los manifestantes es la implementación de obras urgentes de desazolve y prevención que pongan fin a esta problemática que padecen año con año.

¡Caos en la México-Toluca! Bloquean la carretera por inundaciones 😡



Habitantes de Lerma están bloqueando la carretera México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet, en dirección a #Toluca, por las constantes inundaciones que afectan sus casas. Exigen a las autoridades obras… pic.twitter.com/PzZCgcRwDo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 26, 2025

Caos vial y tensión en la carretera México-Toluca

El bloqueo ha provocado un colapso total en la circulación con dirección a la capital mexiquense. Cientos de vehículos, desde autos particulares hasta transporte de carga y de pasajeros, se encuentran detenidos, formando filas kilométricas.

La larga espera ha generado momentos de tensión, con algunos conductores desesperados que han protagonizado conatos de enfrentamiento con los manifestantes. A pesar de la fricción, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Ante el colapso de la vialidad, las autoridades han emitido una alerta para que los automovilistas que se dirigen hacia Toluca eviten la zona y utilicen rutas alternas. Se espera que el bloqueo continúe hasta que los manifestantes reciban una respuesta por parte de las autoridades del municipio de Lerma y del Estado de México.