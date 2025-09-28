China presenta el Bone 02, el “pegamento para huesos” inspirado en las ostras para la reparación de fracturas

El Hospital Sir Run Run Shaw de la Universidad de Zhejiang, en China, junto con varias instituciones nacionales líderes, ha completado el primer estudio clínico del mundo sobre un innovador tratamiento adhesivo para fracturas conminutas; Bone 02, el “pegamento para huesos”.

¿Cómo funciona el “pegamento para huesos”?

Más de 150 pacientes fueron tratados con un nuevo biomaterial llamado “Bone 02”, que mostró un cumplimiento total en términos de seguridad y eficacia.

Este material tiene la capacidad de unir directamente fragmentos óseos fracturados e incluso promete reemplazar los implantes metálicos tradicionales, como placas y tornillos, marcando un posible cambio radical en la ortopedia.

Inspirados en los moluscos, científicos chinos desarrollaron el primer “pegamento óseo” capaz de unir fracturas en solo 3 minutos incluso en ambientes con sangre. Se degrada en 6 meses y podría revolucionar la cirugía ortopédica. 👇 pic.twitter.com/kVJOqdb9sA — Comunidad Biológica (@Bio_comunidad) September 27, 2025

Cada año se registran decenas de millones de casos de fracturas conminutas a nivel mundial, por lo que requieren de cirugía, en algunas ocasiones se utilizan placas de metal y horas de esfuerzo para unir fragmentos óseos.

En fracturas cercanas a articulaciones, un reposicionamiento inadecuado puede derivar en artritis, afectando gravemente la calidad de vida.

Se inspiran de las ostras para el “pegamento de huesos”

Durante casi un siglo, los científicos han buscado un verdadero “pegamento óseo”, enfrentando desafíos cruciales: bioseguridad y adhesión en entornos con abundante sangre.

La inspiración llegó del Dr. Lin Xianfeng, nacido después de los años 90, quien observó cómo las ostras se aferraban firmemente a los pilares de los puentes en mar abierto, resistiendo olas y corrientes.

Tras años de investigación, pruebas de más de 50 formulaciones y extensos ensayos con animales, “Bone 02” logró superar las barreras técnicas y ofrecer tres ventajas, como la fijación del hueso de 2 a 3 minutos, aplicación fácil y la degradación del material.

Caso de éxito con el Bone 02

Con una fuerza adhesiva superior a 400 libras, “Bone 02” representa un sólido candidato para sustituir los dispositivos de fijación metálicos, reduciendo riesgos de infección.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por los especialistas durante un caso clínico, un joven con fractura de muñeca recibió un tratamiento mínimamente invasivo de 2 a 3 cm, y en solo tres minutos los fragmentos quedaron fijos.

A los tres meses, se constató una cicatrización excelente y recuperación completa de la función, evitando la cirugía abierta tradicional.