CDMX bajo tensión: hombre fallece tras accidente y varias emergencias nocturnas

La CDMX experimentó una madrugada y noche agitadas, con múltiples incidentes viales y conflagraciones que movilizaron a los servicios de emergencia en varias demarcaciones. Las situaciones más graves incluyeron una colisión vehicular sin heridos, la extinción de dos incendios y, lamentablemente, un percance vial fatal.

Hombre pierde la vida al perder el control y caer de una motocicleta

El suceso más trágico ocurrió la noche de este martes en la alcaldía Iztapalapa, donde un hombre de entre 35 y 40 años perdió la vida en un accidente de motocicleta sobre el Eje 6 Sur Cardiólogos, en la colonia Ampliación El Triunfo. Testigos presenciales mencionaron que una camioneta impactó al motociclista, quien perdió el control y cayó violentamente al pavimento.

Los paramédicos que acudieron al lugar solo pudieron confirmar el deceso del conductor, quien aparentemente no utilizaba el equipo de protección adecuado, lo que resultó en lesiones incompatibles con la vida.

🔥 #MientrasDormía se registraron incendios en la #CDMX



Un incendio consumió la caja de un camión dentro del estacionamiento de las bodegas del @Tu_IMSS en Magdalena de las Salinas, @TuAlcaldiaGAM.



Horas después, en la @AlcCuauhtemocMx , se reportó una quema clandestina de… pic.twitter.com/9FPU4MU9iR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 3, 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonó el área para permitir que los peritos de la Fiscalía realizaran el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo. Las autoridades informaron que se está revisando el material de las cámaras de videovigilancia cercanas con el fin de determinar la ruta de escape de la camioneta y dar con el paradero del presunto responsable.

Colisión de vehículo en Ermita, Iztapalapa

Horas antes, durante la madrugada, se registró un incidente vial que, afortunadamente, no dejó personas lesionadas. Una camioneta particular se estrelló contra el muro de seguridad en el puente que une Calzada Ermita Iztapalapa con la avenida 5, en la colonia Escuadrón 201, en Iztapalapa.

Tras el reporte, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el sitio y efectuaron un cierre parcial para facilitar las labores de retiro. La camioneta siniestrada, con daños en las partes frontal y lateral, fue removida del lugar con el apoyo de una grúa. Personal de Protección Civil evaluó la barrera de acero y concreto, la cual resultó afectada, pero sin representar peligro inmediato para la circulación.

Dos incendios durante la noche en la CDMX

La noche también demandó la rápida intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos. En la alcaldía Gustavo A. Madero, un estacionamiento ubicado en la avenida Sur de los 100 Metros, en la colonia Magdalena de las Salinas, fue escenario de una conflagración que consumió la caja de un camión cargado con diversos productos. Los bomberos trabajaron por más de sesenta minutos para controlar las llamas y evitar que se propagaran a otros vehículos cercanos.

Posteriormente, realizaron maniobras de enfriamiento del vehículo para prevenir que el fuego resurgiera. No hubo reporte de personas heridas, y se han iniciado las periciales para confirmar si la causa del siniestro fue un corto circuito.

Casi simultáneamente, en la alcaldía Cuauhtémoc, bomberos fueron alertados sobre un incendio en la banqueta de la colonia Roma Norte, en el cruce de avenida Salamanca, entre calle Ocotlán y avenida Chapultepec. Al llegar, encontraron que el fuego quemaba objetos diversos, como madera, cartón y plástico, generando una columna de humo visible.

Gracias al uso de extintores con espuma, lograron sofocar el incendio rápidamente, evitando daños estructurales en los inmuebles contiguos. Policías custodiaron el área durante las labores de remoción de los restos calcinados. En este caso, las autoridades buscan a un varón, señalado por los residentes del lugar como el posible originador del incendio.

