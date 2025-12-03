Alerta en Metro de la CDMX por marcha lenta HOY: ¿Qué pasa este 3 de diciembre?

La mañana de este martes 3 de diciembre comenzó con una Alerta de Servicio en la red del Metro de la CDMX. Cientos de usuarios reportan un avance lento generalizado y retrasos que superan los 15 minutos en varias líneas clave.

El origen de la crisis es la marcha lenta de los trenes, detenciones prolongadas en túneles y la saturación de andenes desde las primeras horas del día.

Líneas del Metro de la CDMX con Mayores Afectaciones Reportadas:

Las quejas de los usuarios en redes sociales confirman que los problemas se concentran en los siguientes tramos:

Línea B: Tramos con avance lento y alta acumulación de pasajeros.

Línea 12: Demoras constantes, afectando los traslados hacia zonas laborales.

Línea 3: Trenes detenidos entre estaciones

Línea 9: Saturación y avance irregular.

Ante la situación, los trenes mantienen marcha lenta y los andenes están saturados. Se recomienda a los pasajeros buscar rutas alternas para evitar mayores complicaciones, especialmente si se dirigen a zonas escolares y laborales de alta demanda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FATAL ACCIDENTE EN LA JOYA: CICLISTA INVADE CARRIL DEL METROBÚS EN LA GAM Y PIERDE LA VIDA