Alerta en Metro de la CDMX por marcha lenta HOY: ¿Qué pasa este 3 de diciembre?
Precaución HOY 2 de diciembre, el avance del Metro de la CDMX está en alerta, pues reportan marcha lenta, retrasos y alta afluencia en la Línea B, 1, 3, 7 y 12.
La mañana de este martes 3 de diciembre comenzó con una Alerta de Servicio en la red del Metro de la CDMX. Cientos de usuarios reportan un avance lento generalizado y retrasos que superan los 15 minutos en varias líneas clave.
El origen de la crisis es la marcha lenta de los trenes, detenciones prolongadas en túneles y la saturación de andenes desde las primeras horas del día.
Líneas del Metro de la CDMX con Mayores Afectaciones Reportadas:
Las quejas de los usuarios en redes sociales confirman que los problemas se concentran en los siguientes tramos:
Línea B: Tramos con avance lento y alta acumulación de pasajeros.
Línea 12: Demoras constantes, afectando los traslados hacia zonas laborales.
Línea 3: Trenes detenidos entre estaciones
Línea 9: Saturación y avance irregular.
Ante la situación, los trenes mantienen marcha lenta y los andenes están saturados. Se recomienda a los pasajeros buscar rutas alternas para evitar mayores complicaciones, especialmente si se dirigen a zonas escolares y laborales de alta demanda.
EN VIVO
¡Alerta! Reportan retrasos en L3
Usuarios de la Línea 3 reportan este mediodía una circulación más lenta de lo habitual, tanto en dirección Universidad como hacia Indios Verdes. Señalan detenciones prolongadas en varias estaciones sin que exista alta afluencia, lluvia u objetos en las vías que pudieran justificar la demora.
También mencionan calor excesivo dentro de los trenes y piden encender ventilación. Aunque no se ha informado una causa específica, los pasajeros coinciden en que los convoyes se detienen más de lo normal entre estaciones, lo que alarga significativamente los tiempos de traslado y genera inconformidad por la falta de claridad en el servicio.
¿Qué pasa en la LB? El Metro de la CDMX informa
Tras los constantes reportes de retrasos en la Línea B, el Metro informó que la causa fue el retiro de un tren para revisión, lo que provocó intervalos largos y detenciones momentáneas en estaciones como Múzquiz, Río de los Remedios y Villas de Aragón.
Una vez retirado el convoy, el Sistema indicó que ya se trabaja para agilizar la circulación de los trenes, reforzando el avance desde las terminales para normalizar el servicio lo antes posible.
Alertan por retrasos en Línea B
Usuarios de la Línea B volvieron a reportar una mañana complicada, con trenes detenidos varios minutos en distintas estaciones. Pasajeros informaron desalojos en Villas de Aragón rumbo a Buenavista, así como un tren parado más de 15 minutos en Múzquiz.
En Río de los Remedios, el avance se detuvo cerca de 10 minutos por presuntos problemas en la vía, lo que generó acumulación de usuarios en los andenes.
En general, el servicio hacia Buenavista presenta intervalos largos y trenes saturados, lo que mantiene la circulación lenta y ha provocado molestia entre quienes dependen de esta ruta para llegar a tiempo.
¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 3 de diciembre del 2025.