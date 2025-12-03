Marchas en CDMX: Concentraciones hoy 3 de diciembre de 2025 | Marcha “Por un México Incluyente”
¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy miércoles 3 de diciembre de 2025.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025. Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, en la Ciudad de México. Entérate de los horarios, rutas y posibles afectaciones viales.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este miércoles 3 de diciembre de 2025. ¡Que no te sorprendan!
EN VIVO
¡Tómalo en cuenta! Tránsito en Eje 2 Norte
¿Qué pasa en Eje 2 Norte? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre intenso tránsito en Eje 2 Norte.
Marcha ¡Por un México Incluyente!
En el marco de la celebración del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, hoy se efectúa la marcha “¡Por un México Incluyente!”, en defensa al derecho a una ciudad incluyente para personas con necesidades especiales. Esta comenzará a las 10 de la mañana desde el Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo Capitalino.
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 3 de diciembre de 2025
¿Cuántas marchas hoy? Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy miércoles 3 de diciembre de 2025, se tienen previstas 1 marcha, 5 concentraciones y 9 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
