Marchas en CDMX: Concentraciones hoy 3 de diciembre de 2025 | Marcha “Por un México Incluyente”

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025. Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, en la Ciudad de México. Entérate de los horarios, rutas y posibles afectaciones viales.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este miércoles 3 de diciembre de 2025. ¡Que no te sorprendan!