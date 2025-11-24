Hallan 7 cuerpos en límites de Zacatecas; Detienen a cuatro policías como posibles sospechosos

Un macabro hallazgo sacudió los límites territoriales entre Zacatecas y San Luis Potosí. Durante las primeras horas de este lunes, elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata localizaron siete cuerpos sin vida en la zona limítrofe, lo que derivó en la detención de cuatro personas que, presuntamente, son elementos activos de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí.

El hallazgo lo dio a conocer el secretario General del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Operativo "Vigilante Nocturno" revela la Masacre

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el descubrimiento se dio en el marco del operativo permanente “Vigilante Nocturno”. Al patrullar la zona fronteriza, las fuerzas de seguridad encontraron los siete cadáveres, confirmando un nuevo episodio de violencia en la región.

Lo más alarmante del suceso ocurrió a unos cuantos metros del lugar del hallazgo. Las autoridades localizaron un vehículo con rastros de sangre, a bordo del cual se encontraban cuatro sujetos.

Los cuatro individuos fueron detenidos inmediatamente como probables responsables de los hechos. De manera preliminar, se informó que los detenidos serían elementos pertenecientes a la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí, lo que sugiere una grave infiltración o corrupción institucional.

Las cuatro personas detenidas ya fueron remitidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) para iniciar las indagatorias correspondientes. Se espera que la Mesa de Construcción de Paz brinde mayores detalles técnicos y oficiales en las próximas horas sobre la situación jurídica de los presuntos policías y la identidad de las víctimas.

Personas desaparecidas en Sauceda de borda, Zacatecas

En tan solo dos días fueron reportadas cinco personas desaparecidas en la comunidad Sauceda de la Borda, Vetagrande, en Zacatecas, a cuatro de ellos se les vio por última vez el 21 de noviembre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) publicó las cuatro fichas de búsqueda, entre ellas la de José Luis Gurrola Palacios, de 54 años, a quien se le vio por última vez el 19 de noviembre.

Usuarios en redes sociales y habitantes de la zona comentan que hay un problema fuerte en Sauceda de la Borda, pues en los últimos días han aumentado la desaparición de personas y piden apoyo a las autoridades.