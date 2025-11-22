Tómalo en cuenta: estas son las carreteras con fotomultas en Tlaxcala
Consulta las carreteras con fotomultas en Tlaxcala y evita sanciones. Conoce los tramos vigilados y los límites de velocidad que debes respetar al conducir.
Conducir en Tlaxcala exige más atención que nunca: las fotomultas ya operan en varios tramos clave y están sorprendiendo a más de un automovilista. Si planeas circular por las principales carreteras del estado, conocer dónde están los puntos de vigilancia y los límites de velocidad puede evitarte sanciones inesperadas y ayudarte a manejar con mayor seguridad. Aquí te contamos lo esencial para que no te tomen por sorpresa.
Carreteras donde hay fotomultas
Si vas a manejar por Tlaxcala, toma en cuenta que las fotomultas ya operan en tres puntos clave, recuerda que cada una tiene límites específicos entre 80 y 110 km/h:
- la autopista Tlaxcala–Puebla (110 kilómetros por hora velocidad máxima).
- la carretera Apizaco–Amaxac (80 kilómetros por hora velocidad máxima).
- la autopista Tlaxco–Tejocotal (110 kilómetros por hora velocidad máxima).
Recuerda revisar tu ruta antes de salir de casa y ajusta tu velocidad en estos tramos para viajar sin contratiempos.
A partir de este jueves 1 de febrero de 2024, entra en vigor el cobro de #fotomultas en el estado de #Tlaxcala, de acuerdo con lo establecido en la reforma al Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala en materia de transporte público y privado. pic.twitter.com/ehXmSRccNr— Secretaría de Movilidad y Transporte (@SMyT_Tlaxcala) February 1, 2024
De acuerdo con el artículo 124 BIS, la autoridad está facultada para utilizar diversos dispositivos tecnológicos para detectar infracciones, entre ellos cámaras fotográficas y de video, tanto fijas como móviles, equipos instalados en vehículos patrulla, radares de velocidad y básculas, ya sean fijas o portátiles.
Además, el reglamento permite recurrir a cualquier herramienta que la tecnología ponga a disposición y que ayude a registrar el incumplimiento a la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Multas por infracción en carreteras
En Tlaxcala, las fotomultas se aplican mediante dispositivos tecnológicos como cámaras, radares de velocidad y otros equipos que permiten verificar si un conductor ha cometido una infracción.
Cuando se detecta una falta, se impone una multa de 1,303 pesos, equivalente a 12 UMA. El infractor dispone de 20 días naturales a partir de la emisión de la boleta para pagar con un descuento del 50%, siempre que lo haga dentro de ese plazo.
La boleta de infracción se envía al domicilio donde está registrado el vehículo según los últimos trámites realizados, como el refrendo o la licencia.
El pago puede efectuarse en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas, por transferencia, en ventanilla bancaria o en tiendas de conveniencia; todos los métodos y lugares autorizados se especifican en la misma boleta.