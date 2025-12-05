Sillas vacías: La amarga Navidad de 130 mil familias que buscan a sus desaparecidos

Mientras las luces se encienden en las calles y millones se preparan para el brindis de fin de año, en más de 100 mil hogares mexicanos la Navidad tendrá un sabor a ceniza. Esta temporada, miles de familias se sentarán a la mesa frente a una silla vacía, enfrentando el doloroso silencio de la ausencia y la incertidumbre de no saber si su papá, su hermana o su hijo volverá algún día.

Para ellos, el mensaje es claro y desgarrador: no hay nada que celebrar.

Desaparecer en México es tan fácil como morir

En México, la tragedia tiene cifras oficiales, pero el dolor es incalculable. La Comisión Nacional de Búsqueda reporta actualmente más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas. Sin embargo, la realidad podría ser aún más oscura: la "cifra negra" de delitos no denunciados ronda el 90%.

María del Carmen Volante conoce este infierno de primera mano. Con el doloroso título de ser la primera madre buscadora de la Ciudad de México, lleva ocho años sin dormir, sin comer y sin respirar tranquila, buscando a su hija Pamela Gallardo.

"Muy grave porque siguen habiendo desaparecidos y, bueno, no se ha visto realmente a un año de la Presidenta... hemos visto una resiliencia de ella, de no atender a la colectividad…”, lamenta María del Carmen, quien grita exigiendo respuestas que nadie le da.

Los estados donde más personas desaparecen

La crisis se extiende como una mancha por Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Michoacán, los estados donde más personas se "esfuman".

Edith busca a su esposo, Mario Alberto de Alba Barrera, desde febrero. Lo hace sola, con sus propios recursos, palas y varillas, ante la inacción del Estado.

“La realidad es que hay más desapariciones, hay más violencia... no sé por qué no queramos decir la verdad”, sentencia Edith, desmintiendo las narrativas oficiales que presumen seguridad.

Feminicidios: La otra pandemia que azota el país

Si desaparecer es fácil, morir por ser mujer también lo es. El feminicidio sigue al alza. Aunque el Secretariado Ejecutivo contabiliza 584 asesinatos de mujeres en lo que va de 2025, la Red Nacional de Refugios (RNR) sostiene un dato aterrador: en México, cada día son asesinadas 11 mujeres.

Thalia lleva una década buscando justicia para su hermana, Jessica Arheli. Diez años de toparse con pared.

“Nulo el apoyo, la investigación, no hacen nada”, denuncia con la frustración de quien ha sido abandonada por el sistema.

Fiesta en el Zócalo, luto en miles de hogares

Mientras estas madres, esposas y hermanas recorren campos buscando restos, en Palacio Nacional se prepara la fiesta. Una desconexión que indigna a expertos como Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

“Me cuesta mucho trabajo ver, en las condiciones en las que está el país, resultados, compartir esos resultados que nos presumen de bajas”, señala Rivas. Este diciembre, México cierra el año con la cara agachada. Entre la música y los festejos, el grito de las madres buscadoras resuena como un recordatorio brutal de que, mientras falten ellos y ellas, la Navidad estará incompleta.