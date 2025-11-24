VIDEO: Tren impacta camión, le provoca destrozos y lo deja colgando al borde de un canal en Jalisco

Un aparatoso accidente movilizó a equipos de emergencia la mañana de este lunes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, luego de que un camión de transporte de personal fue impactado por un tren sobre la avenida Los Altos, a la altura de la colonia Villas de la Hacienda.

Tren y autobús protagonizan aparatoso accidente en Jalisco

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión habría intentado cruzar antes del paso de la locomotora, lo que ocasionó el fuerte choque. El golpe desplazó a la unidad varios metros hasta dejarla prácticamente suspendida sobre el borde de un canal lateral.

Las llantas traseras quedaron en el aire y parte del chasis quedó sostenido únicamente por la orilla de concreto, una escena que generó alarma entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona; por fortuna, el camión viajaba vacío y sólo el chofer iba a bordo.

Chofer se salva de milagro tras fuerte choque entre tren y camión en Jalisco

Paramédicos confirmaron que el operador del camión presentó lesiones leves y se encontraba estable. Tras recibir los primeros auxilios, permaneció en el lugar en espera del seguro de la empresa y de una grúa de gran capacidad que pudiera retirar la unidad sin que ésta cayera al canal.

Personal de Protección Civil de Jalisco y elementos municipales acordonaron el área para evitar riesgos adicionales, ya que cualquier movimiento brusco podía desestabilizar el vehículo.

Testigos relataron que el estruendo del impacto del tren fue escuchado a varias cuadras y que la locomotora detuvo su marcha metros adelante mientras se verificaba que no hubiera más personas heridas. Autoridades revisaron la zona para descartar fugas de combustible y garantizar condiciones seguras antes de iniciar las maniobras de rescate del camión.

El incidente provocó complicaciones viales en la avenida Los Altos, una de las rutas más transitadas de Tlajomulco, por lo que agentes de tránsito implementaron desvíos mientras continuaban los trabajos para liberar el área.

Aunque la investigación sobre lo ocurrido continúa, las autoridades de Jalisco reiteraron el llamado a respetar las señales ferroviarias y no intentar ganarle el paso al tren, especialmente en cruces a nivel como este.