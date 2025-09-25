¿Golpe a la cartera? Cierre de BMV y Wall Street hoy 25 de septiembre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron ligeros cambios al término de la jornada de este 25 de septiembre de 2025; te compartimos el cierre de la BMV y otros indicadores.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de este jueves.

Cierre de BMV hoy 25 de septiembre 2025

El índice S&P/BMV IPC cerró la jornada de este jueves en 61,945.04 puntos, lo que representa un incremento de 0.06% o 39.09 puntos respecto al día anterior. Durante la sesión, se negociaron 133.1 millones de acciones, mostrando un mercado relativamente estable y sin grandes cambios.

En general, la Bolsa Mexicana mantiene un comportamiento moderado, reflejando cautela entre los inversionistas ante los movimientos recientes en los mercados nacionales e internacionales.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 25 de septiembre 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada con pérdidas por tercer día consecutivo, mientras aumenta la incertidumbre sobre las perspectivas de recortes en las tasas de interés de Estados Unidos.

S&P 500 perdió 0.50%, para cerrar en 6,604.72 puntos.

Nasdaq Composite bajó 0.50%, hasta las 22,384.70 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones disminuyó 0.38%, hasta las 45,947.32 unidades

¿A cuánto está el dólar en México actualmente?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 25 de septiembre de 2025 en $17.40 pesos la compra y en $18.89 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 25 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 25 de septiembre de 2025, se ubica en 109 mil 371 dólares por unidad, registrando una baja del 3.50% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 18 mil 238 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del Petróleo hoy 25 de septiembre 2025

El precio del petróleo se estabilizó el jueves, después de tocar un máximo de siete semanas en la sesión anterior debido a que Rusia decidió restringir las exportaciones de combustible hasta fin de año, pero las ganancias fueron limitadas por nuevos datos económicos estadounidenses que atenuaron el optimismo en torno a nuevos recortes de las tasas de interés.

