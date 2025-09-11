¿Cómo cierra la BMV y Wall Street hoy 11 de septiembre 2025?

¡Cambios en los mercados! La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron movimientos importantes al cierre de la jornada de este jueves debido a los débiles datos laborales de Estados Unidos.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de hoy 11 de septiembre.

¿Cómo cierra la BMV hoy 11 de septiembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un cierre positivo, impulsada por un desempeño sólido de los sectores industriales y financieros, así como por un sentimiento favorable en los mercados internacionales.

El S&P/BMV IPC, principal indicador de la Bolsa Mexicana, cerró en 61,553.58 puntos, lo que representa un incremento de 1.76%, equivalente a 1,064.39 unidades en comparación con la sesión anterior. El volumen total de operaciones alcanzó 201,091,262 títulos, mostrando una jornada con participación activa de inversionistas locales y extranjeros.

Analistas del mercado destacaron que la sesión estuvo marcada por un optimismo generalizado ante reportes positivos de empresas listadas en la BMV y señales de estabilidad económica global.

Cierre Wall Street para este 11 de septiembre 2025

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 11 de septiembre de 2025 con alzas tras los débiles datos laborales de Estados Unidos, alimentando las perspectivas de las tasas de interés.



S&P 500 sumó 0.85, para cerrar en 6,587.47 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.72%, hasta las 22,043.07 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 1.36%, hasta las 46,108.00 unidades

Precio del dólar en México hoy 11 de septiembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 11 de septiembre de 2025 en $17.60 pesos la compra y en $18.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.30 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 11 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 11 de septiembre de 2025, se ubica en 114 mil 388 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.33% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 111 mil 639 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.