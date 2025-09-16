¡Nueva semana de cotizaciones! Cierre de BMV y Wall Street hoy 15 de septiembre 2025

¡Cambios en los mercados! La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron movimientos importantes al cierre de la jornada debido a que los inversionistas están a la espera de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de hoy 15 de septiembre.

¿Cómo cierra la BMV hoy 15 de septiembre 2025?

Este lunes, el principal índice accionario, S&P/BMV IPC, cerró la sesión en 62,102.13 puntos, con un avance de 0.49%, lo que representa un aumento de 303.1 puntos respecto al cierre anterior.

Como parte de esta jornada positiva para la Bolsa Mexicana, el peso mexicano finalizó en 18.3604 unidades por dólar, equivalente a una ganancia de 8.79 centavos con respecto a la jornada del viernes.

Cierre Wall Street para este 15 de septiembre 2025

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 15 de septiembre de 2025 con alzas antes de la reunión de la Reserva Federal, banco central de Estados Unidos; expectativas en la tasa de interés.



S&P 500 sumó 0.47, para cerrar en 6,615.28 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.94%, hasta las 22,348.775 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.11%, hasta las 45,883.45 unidades

Precio del dólar en México hoy 15 de septiembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 15 de septiembre de 2025 en $17.40 pesos la compra y en $18.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.20 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 15 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 15 de septiembre de 2025, se ubica en 115 mil 420 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.04% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 118 mil 446 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del Petróleo hoy 15 de septiembre 2025

El precio del petróleo cerró al alza este lunes porque los inversores evaluaban el impacto de los ataques con drones ucranianos a las refinerías rusas y de la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, a las naciones de la OTAN para que detengan las compras de petróleo ruso.

