Procesan a Nery ‘N’ por homicidio y feminicidio de colaboradores de Clara Brugada

La justicia capitalina avanza en la investigación del asesinato de colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, con la vinculación a proceso de Nery ‘N’, quien enfrenta cargos por homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.

El jueves 21 de agosto, durante su audiencia inicial, un juez de control ratificó la prisión preventiva como medida cautelar, que Nery ‘N’ deberá cumplir en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La defensa solicitó ampliar el plazo constitucional para definir su situación jurídica, pero la medida permanece vigente.

Nery ‘N’, primera vinculada a proceso por asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Nery ‘N’ se convierte en la primera persona procesada por el homicidio ocurrido el 20 de mayo, un caso que ha movilizado a las autoridades en varias alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, como Otumba y Coacalco.

Con su vinculación, ya suman 10 personas detenidas y procesadas en relación con las investigaciones, aunque Nery ‘N’ es la única acusada directamente por la FGJ por este caso. Los demás detenidos enfrentan cargos por distintos delitos.

#IMPORTANTE | Este lunes, un juez de control del #PoderJudicial de la #CDMX vinculó a proceso a Nery “N” por su presunta participación en el asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.



Se le señala por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación… pic.twitter.com/dagZC3BLGX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025

¿Quiénes están detenidos por el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada?

Entre los arrestados destacan Jesús ‘N’, Arlete ‘N’, Abraham ‘N’, Jesús Francisco ‘N’ y Francisco ‘N’, quienes contaban con órdenes de aprehensión por homicidio y asociación delictuosa relacionadas con la planeación y ejecución del crimen.

Durante las audiencias, los jueces calificaron como legales las detenciones y establecieron medidas cautelares. Además, cuatro de los imputados —David ‘N’, Joshua ‘N’, Abraham ‘N’ y Sandra ‘N’— fueron vinculados por narcomenudeo, fijando un plazo de dos meses para cerrar la investigación.

De esta forma, la lista de detenidos es:



Javier “N” Arlette “N” Jesús “N” Nery “N” Joshua “N” Abraham “N” Francisco “N” Norma “N” Eduardo “N” Fanny “N” David “N” Arturo “N” Sandra “N”

El asesinato de colaboradores de Clara Brugada pudo haberse consumado días antes

Las investigaciones sobre el crimen que cobró la vida de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, han revelado un dato alarmante: el ataque no estaba planeado para el 20 de mayo, sino para seis días antes, el 14 de mayo de 2025.

De acuerdo con las indagatorias, el plan de ejecutar el doble homicidio ya estaba en marcha, pero el sicario designado decidió no actuar en esa primera fecha.

El 20 de mayo, la tragedia finalmente ocurrió. Ximena Guzmán, quien se desempeñaba como secretaria particular de Brugada, se encontraba dentro de un vehículo estacionado sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Napoleón, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez.