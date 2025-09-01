¡Atención! Se intensifican las lluvias con riesgo de granizo y viento en la CDMX en las próximas horas

Pasadas las 17:00 horas de este lunes 1 de septiembre, el pronóstico del tiempo se cumple y diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) comienzan a registrar los efectos de la tormenta. Si te encuentras en la capital, toma precauciones, ya que se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento que podrían complicar el regreso a casa.

Tarde de lluvias en la CDMX: ¿Qué está pasando?

El ambiente cálido que prevaleció durante la mayor parte del día ha cedido ante la llegada de un cielo nublado denso que ya está provocando intervalos de chubascos y lluvias fuertes puntuales en distintas partes del Valle de México.

El más reciente informe de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirma que las condiciones meteorológicas son propicias no solo para la lluvia, sino también para la formación de tormentas con actividad eléctrica y la posible caída de granizo en las áreas donde las precipitaciones sean más intensas.

Pronóstico del tiempo para las próximas horas en CDMX

Para el resto de la tarde y el inicio de la noche de este lunes, el pronóstico del tiempo en la CDMX se mantiene bajo alerta. Se prevé que las condiciones se intensifiquen, presentando:



Lluvias , precipitaciones que irán de moderadas a fuertes en gran parte de la ciudad.

, precipitaciones que irán de moderadas a fuertes en gran parte de la ciudad. Tormenta eléctrica , alta probabilidad de rayos y truenos acompañando a las lluvias.

, alta probabilidad de rayos y truenos acompañando a las lluvias. Viento fuerte , se registrarán vientos del Sur de 10 a 30 km/h, pero se advierte sobre rachas violentas que podrían alcanzar los 50 km/h , capaces de derribar ramas o lonas.

, se registrarán vientos del Sur de 10 a 30 km/h, pero se advierte sobre , capaces de derribar ramas o lonas. Granizo, la alerta por caída de granizo se mantiene activa, especialmente en zonas de tormenta severa.

#PronósticoDelTiempo || Esta tarde continuará el ambiente cálido con cielo nublado en la Ciudad de México.



Tenemos condiciones para lluvias fuertes puntuales🌧️e intervalos de chubascos con actividad eléctrica🌩️ y posible caída de granizo☔️.



Pueden presentarse fuertes rachas de… pic.twitter.com/c8KYP11EeC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 1, 2025

¿Qué alcaldías serán las más afectadas por la lluvia hoy?

Aunque el pronóstico es generalizado, el mapa meteorológico de la SGIRPC muestra una alta probabilidad de lluvia en prácticamente todas las demarcaciones de la CDMX. Las nubes de tormenta más densas se observan avanzando sobre alcaldías como:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Tlalpan

Milpa Alta

Iztapalapa

Gustavo A. Madero

Sin descartar chubascos fuertes en el resto de la capital. Se recomienda a la población de todas las alcaldías mantenerse alerta.