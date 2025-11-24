Logo InklusionSitio accesible
¡Viaje de ensueño! Italia lanza el tren nocturno “Espresso Monaco”, este recorre los mejores mercados navideños de Europa

Italia inauguró la época decembrina con el lanzamiento del tren nocturno “Espresso Monaco”, que conecta Roma con los icónicos mercados navideños de Europa.

mercado navideño
El “Espresso Monaco” busca transformar el viaje en sí mismo en parte de la celebración navideña.|Pixabay
Mundo

Escrito por: Jimena Romero

Italia inauguró oficialmente la temporada decembrina con el nuevo tren nocturno llamado "Espresso Monaco", el cual te lleva en un viaje muy de temporada, pasando por los mercados de navidad más famosos de Alemania.

El "Espresso Monaco" ofrece un recorrido panorámico que atraviesa algunos de los paisajes más hermosos de Europa, pasando por Italia, Austria y finalmente Alemania. La ruta invita a los pasajeros a disfrutar de vistas alpinas espectaculares.

Cuál es la ruta del tren "Espresso Mónaco"

El tren nocturno recorrerá distintos puntos entre Italia y Alemania durante la noche, las paradas son las siguientes:

  1. Italia: Verona, Trento, Bolzano, Bressanone y Fortezza.
  2. Austria: El tren cruza la frontera y pasa por el Paso Brenner, Innsbruck y Kufstein.
  3. Destino Final: Múnich, Alemania.

Fechas y horarios del "Espresso Monaco"

Este servicio especial de tren estará disponible solo durante dos fines de semana en diciembre.

La ruta de Roma a Múnich estará disponible el 5 y 12 de diciembre, con un horario de ida a las 19:57 y una hora de llegada a la 13:00 del día siguiente.

Por otro lado, la ruta de Múnich a Roma estará disponible el 7 y 14 de diciembre, con una hora de salida a la 13:40 y la hora de llegada sería a la mañana del día siguiente.

De cuánto tiempo es el viaje del "Espresso Monaco"

El viaje en el "Espresso Monaco" es una travesía nocturna con una duración aproximada de 17 horas.

Los pasajeros abordan el tren por la noche en Roma y llegan a Múnich al mediodía del día siguiente, ofreciendo una alternativa cómoda para evitar los inconvenientes del transporte aéreo y el alquiler de vehículos, además de ofrecerte una experiencia navideña única.

Qué hace tan especial al "Espresso Monaco"

El "Espresso Monaco" se distingue por transformar la experiencia del viaje en una celebración navideña por sí misma:

  • Ambiente Festivo: El tren cuenta con decoraciones temáticas de Navidad y música ambiental de temporada.
  • Comodidades: Ofrece varias opciones de alojamiento que van desde cabinas privadas individuales y dobles, hasta compartimentos tipo couchettes con capacidad para hasta seis personas.
  • Detalles de Lujo: Cada asiento incluye un pequeño regalo festivo de bienvenida.
  • Sostenibilidad: La iniciativa forma parte de una estrategia italiana más amplia para promover el viaje en tren como una opción más sostenible y relajada.

Precio del "Espresso Monaco"

De acuerdo a la página oficial, los precios pueden cambiar dependiendo de la clase de asiento que te gustaría reservar. Hay dos clases, la primera y la segunda, en este caso, la primera clase tiene un costo más elevado debido a que cuenta con más comodidades.

