¡Viaje de ensueño! Italia lanza el tren nocturno “Espresso Monaco”, este recorre los mejores mercados navideños de Europa

Italia inauguró oficialmente la temporada decembrina con el nuevo tren nocturno llamado "Espresso Monaco", el cual te lleva en un viaje muy de temporada, pasando por los mercados de navidad más famosos de Alemania.

El "Espresso Monaco" ofrece un recorrido panorámico que atraviesa algunos de los paisajes más hermosos de Europa, pasando por Italia, Austria y finalmente Alemania. La ruta invita a los pasajeros a disfrutar de vistas alpinas espectaculares.

A quick preview of my journey aboard the "Espresso Monaco" Oktoberfest Special night train no. 96510 Roma Termini - München Hauptbahnhof ! pic.twitter.com/8Z7yfMgzrk — doc7austin (@doc7austin) September 28, 2025

Cuál es la ruta del tren "Espresso Mónaco"

El tren nocturno recorrerá distintos puntos entre Italia y Alemania durante la noche, las paradas son las siguientes:



Italia : Verona, Trento, Bolzano, Bressanone y Fortezza. Austria: El tren cruza la frontera y pasa por el Paso Brenner, Innsbruck y Kufstein. Destino Final: Múnich, Alemania

🎄🚆 El tren navideño que va de Italia a Alemania… parando en los mercados navideños, ¡y con vistas brutales de los Alpes! 🇮🇹➡️🇩🇪✨



El Espresso Monaco sale desde Roma y sube por:

➡️ Verona

➡️ Bolzano

➡️ Brennero

➡️ Innsbruck (Austria)

➡️ Kufstein

➡️ hasta llegar a Múnich 🇩🇪… pic.twitter.com/NL8OsxWUUG — Mochileando (@WilMochileando) November 15, 2025

Fechas y horarios del "Espresso Monaco"

Este servicio especial de tren estará disponible solo durante dos fines de semana en diciembre.

La ruta de Roma a Múnich estará disponible el 5 y 12 de diciembre, con un horario de ida a las 19:57 y una hora de llegada a la 13:00 del día siguiente.

Por otro lado, la ruta de Múnich a Roma estará disponible el 7 y 14 de diciembre, con una hora de salida a la 13:40 y la hora de llegada sería a la mañana del día siguiente.

1 more day to go for the opening of Munich’s best Christmas Market ❤️🎄😊



This classic Christmas market is considered the oldest in Munich, a Christmas market with tradition, whose roots go back to the 14th century.



Munich. pic.twitter.com/HejcgL87Ul — Aoon The Traveller (@aoonsafdar) November 23, 2025

De cuánto tiempo es el viaje del "Espresso Monaco"

El viaje en el "Espresso Monaco" es una travesía nocturna con una duración aproximada de 17 horas.

Los pasajeros abordan el tren por la noche en Roma y llegan a Múnich al mediodía del día siguiente, ofreciendo una alternativa cómoda para evitar los inconvenientes del transporte aéreo y el alquiler de vehículos, además de ofrecerte una experiencia navideña única.

El mercado de Navidad más bonito está en Alemania y debajo de un viaducto ferroviario. Es el de Ravennaschlucht. Su preciosa localización en un bosque de la Selva Negra a las afueras de Friburgo lo convierten en lugar mágico.



📹 PaulandTrips pic.twitter.com/DQg12G6X62 — Actren Trenes / Mantenimiento (@ACTREN_MF) November 17, 2025

Qué hace tan especial al "Espresso Monaco"

El "Espresso Monaco" se distingue por transformar la experiencia del viaje en una celebración navideña por sí misma:



Ambiente Festivo: El tren cuenta con decoraciones temáticas de Navidad y música ambiental de temporada.



El tren decoraciones temáticas de Navidad y ambiental de temporada. Comodidades: Ofrece varias opciones de alojamiento que van desde cabinas privadas individuales y dobles, hasta compartimentos tipo couchettes con capacidad para hasta seis personas.



varias opciones de alojamiento que desde cabinas privadas individuales y dobles, hasta compartimentos tipo con capacidad para hasta seis personas. Detalles de Lujo: Cada asiento incluye un pequeño regalo festivo de bienvenida.



Cada asiento un pequeño de bienvenida. Sostenibilidad: La iniciativa forma parte de una estrategia italiana más amplia para promover el viaje en tren como una opción más sostenible y relajada.

ANZEIGE | Was macht den #Münchner Christkindlmarkt so besonders 🤩 Das erfahrt ihr, wenn ihr bei einer der Führungen im #Advent dabei seid 💫🎄🍪 Bucht jetzt schon eure Tour und taucht immer freitags in die weihnachtliche Atmosphäre am #Marienplatz ein: https://t.co/93m26gt9bc pic.twitter.com/xMukjUKkpE — München (@muenchen) November 20, 2025

Precio del "Espresso Monaco"

De acuerdo a la página oficial, los precios pueden cambiar dependiendo de la clase de asiento que te gustaría reservar. Hay dos clases, la primera y la segunda, en este caso, la primera clase tiene un costo más elevado debido a que cuenta con más comodidades.