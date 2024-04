¿Cómo y a qué hora ver el eclipse solar 2024 EN VIVO por TV Azteca a través de internet?

El eclipse solar 2024 que sucederá este 8 de abril será apreciable desde algunas regiones de México, sin embargo, para las personas que están lejos de estas regiones o que no puedan salir a ver el fenómeno, podrán hacerlo en vivo vía internet.

¿A qué hora empezará el eclipse solar del 8 de abril de 2024?

El eclipse solar 2024 iniciará a las 10:46 (hora del Centro de México) y terminará a las 13:56. La fase de totalidad, es decir, el momento cuando la Luna tape completamente al Sol, será entre las 12:07 y las 12:32 del mediodía. Por lo que tendrá una duración de 3 horas y 10 minutos aproximadamente.

Cabe destacar que antes y después del punto máximo del eclipse se dará un fenómeno conocido como “anillo de diamante”, el cual se distingue por tener un destello concentrado de luz solar en forma de gota justo antes de que la Luna tape completamente al Sol y se forme la corona.

#AstronoFIA | En la antigüedad, eclipses y cometas provocaban terror en la población, pues se consideraban señales de mal augurio o anuncios de catástrofes.



Aunque la ciencia ha demostrado que es mentira, dichas creencias reviven cada que se aproxima un gran fenómeno… pic.twitter.com/0jDyCsvywm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 3, 2024

¿Cómo ver el eclipse solar 2024 en vivo por TV Azteca?

El eclipse solar total de este lunes es el evento astronómico más esperado de los últimos años. No obstante, para verlo es necesario tener ciertas precauciones como utilizar lentes especiales para protegerse de los rayos dañinos del Sol que podrían dañar nuestra vista permanentemente.

Afortunadamente, en la actualidad hay otras opciones para ver y contemplar el eclipse, ya sea porque no queremos arriesgarnos; porque no vivimos cerca de los lugares donde podrá apreciarse; o bien, porque nuestras obligaciones no nos permiten salir.

Es así que el eclipse solar 2024 se transmitirá por internet a través de nuestras redes sociales (Instagram, X, TikTok, YouTube y Facebook) a partir de las 10:00 de la mañana. Estaremos dando seguimiento minuto a minuto, por lo que en todo momento nuestros seguidores podrán apreciar las fases del eclipse.

Cabe destacar que la NASA también transmitirá en vivo el evento astronómico a través de su canal de YouTube . Asimismo, la BBC por el mismo medio llevará a cabo la cobertura del fenómeno.

¿Cuál es la trayectoria completa del eclipse del 8 de abril de 2024?

La trayectoria del eclipse solar 2024 será observable en Norteámerica, por lo que algunos estados de México, Estados Unidos y Canadá tendrán la fortuna de ver como se hace de noche durante el día.

En México los estados por donde será visible este evento astronómico son Sinaloa, Durango y Coahuila. Si bien en cada una de las ciudades y poblados de estos estados la fase de totalidad se verá en diferentes momentos, todas las zonas podrán disfrutar de la misma cantidad de tiempo para apreciar todas las fases del eclipse.