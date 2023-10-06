¿Ahorro desde la niñez? Condusef abre sistema de Afore para los más pequeños

Muchas personas creen que la Administradora de Fondos para el Retiro, mejor conocida como Afore, es únicamente para personas que se encuentran trabajando; sin embargo, el ahorro desde la infancia ahora es posible. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó un servicio llamado Afore Niños. Conoce aquí cómo funciona y cuáles son los requisitos para registrarlos.

Afore niños es una herramienta que será de gran ayuda para toda su vida, pues aunque comiencen a trabajar, podrán disfrutar de los beneficios anteriores. "Es la cuenta individual que los tutores de un menor abren para que las y los pequeños comiencen a realizar ahorro para su futuro, el cual con el tiempo generará importantes ganancias", refiere la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

¿Quieres enseñar a ahorrar e invertir a tu pequeño o pequeña 🧒👦? La Cuenta Afore Niños es una herramienta que les será de gran ayuda para toda su vida .#LaConsarTeInforma pic.twitter.com/xTFnE1sF0a — CONSAR (@CONSAR_mx) August 3, 2023

¿Cómo funciona el Afore para niños?

El Afore niños se trata de una cuenta adicional a la que tienen los padres donde pueden hacer aportaciones voluntarias que generarán rendimientos a lo largo del tiempo hasta que el niño o niña cumpla los 18 años y comience a trabajar.

¿Qué se necesita para hacer una afore para niños?

Estos son los requisitos para tramitar una Afore para niños:



Identificación oficial

Acta de Nacimiento del menor

Un documento que acredite la tutela del menor

En ventanilla de las Afore o Domiciliación se puede meter a la cuenta a partir de 1 peso, mientras que depósitos en tiendas de conveniencia es a partir de los 50 pesos.

Se podrá retirar el ahorro del niño en cualquier momento, solo será necesario acudir con la Afore encargada de su cuenta y además se podrá checar el crecimiento de estos recursos en un Estado de cuenta Afore niños que se enviará tres veces al año.

Finalmente, cuando el menor comience su vida laboral, a partir de los 18 años, sus recursos acumulados en su cuenta Afore niños serán transferidos a su cuenta individual y continuarán invirtiéndose.