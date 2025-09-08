¿Cuánto cuesta un testamento en México? Estos son los requisitos para hacerlo

¡Atención, mexicanos! El testamento, es uno de los trámites más importantes para dar certeza y tranquilidad a nuestros seres queridos, por ello es importante conocer los requisitos y el costo de realizar este trámite.

¿Cuánto cuesta un testamento en México?

¡A preparar la cartera! La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estima que cubrir el costo del testamento en una notaria oscila entre los $1,160 hasta los $3 mil 734 pesos , específicamente para un testamento público abierto.

Recuerda que el precio de este trámite puede variar dependiendo del estado en el que se realice.

Sabor color y tradición, ¡en la Revista del Consumidor! 🇲🇽🎆

Este mes de septiembre traemos para ti:



🤑 ¿Consumo consciente? 🌎 Descubre cómo tus compras afectan tu bolsillo y al planeta, y aprende a tomar decisiones más inteligentes.



🧵 pic.twitter.com/Im1mHfT9vm — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) September 2, 2025

Requisitos para hacer un testamento en México

El testamento público abierto suele ser el más común, el cual se otorga ante el notario público, pero ¿qué requisitos indispensables se necesitan? Esto dice la Porfeco.



Presentar una identificación oficial y acta de nacimiento.

Cumplir con la edad requerida, puede ser entre los 14,16 y 18 años dependiendo de la entidad.

Solicitar los servicios de una notaria; puedes localizar la más cercana a través de este enlace

Cubrir los costos correspondientes.

Para realizar el testamento público abierto, no es necesario contar con testigos, salvo en casos especiales, como el no saber o el no poder firmar, leer, tener problemas de visión o del oído, o si así lo solicitan o establecen la leyes estatales.

¿Qué descuentos y beneficios hay por el ‘Mes del Testamento’?

La Secretaría de Gobernación y el Notario Mexicano cuentan con el programa “Mes del Testamento”, el cual ofrece ciertos descuentos y beneficios para las personas que quieran realizarlo, pero ¿cuáles son?



Descuento del 50% sobre el costo normal del testamento durante el mes de septiembre 2025.

Mientras que los beneficios que ofrecen son el recibir asesoría jurídica con notarias y notarios públicos en todo México, estas resolverán todas las dudas de forma personalizada.

En caso de no poder acudir a la notaría entre semana, la mayoría de ellas han habilitado sus servicios los sábados; ten la certeza de que tu voluntad será respetada y tus seres queridos quedarán protegidos.