¿El precio del dólar sacude al peso? Conoce el tipo de cambio hoy lunes 8 de septiembre

El precio dólar hoy 8 de septiembre de 2025 abrió con ligera presión frente al peso mexicano, tras nuevos datos de empleo en Estados Unidos que refuerzan la expectativa de un inminente recorte en las tasas de interés de la Reserva Federal.

El dólar tuvo dificultades para recuperar sus fuertes pérdidas después de caer bruscamente el viernes debido a datos que mostraron nuevas grietas en el mercado laboral estadounidense.

El informe de nóminas no agrícolas mostró que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desplomó en agosto y la tasa de desempleo aumentó a casi un máximo de cuatro años del 4.3 por ciento.

Los inversores aumentaron las apuestas a un recorte enorme de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Fed a finales de este mes tras la publicación y ahora están descontando una probabilidad del 10 por ciento de tal movimiento, en comparación con ninguna hace una semana, según la herramienta CME FedWatch.

Precio del dólar hoy lunes 8 de septiembre del 2025 en Banco Azteca

Si estás interesado en realizar operaciones con la divisa estadounidense, Banco Azteca siempre será tu mejor opción, pues el precio del dólar actualmente se ubica en $17.70 pesos a la compra y se vende en $19.10 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes 8 de septiembre del 2025.

¿Cuánto cuesta el dólar hoy en México? Conoce su costo oficial al 8 de septiembre|Banco Azteca

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 8 de septiembre del 2025?

Por su parte, si te encuentras en la frontera y necesitas realizar una o más operaciones para cruzar a Estados Unidos, debes saber que el precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.73 pesos la venta.

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Costo del dólar canadiense hoy 8 de septiembre del 2025 en México

¿Te interesa intercambiar? Te recordamos que hoy, el en Banco Azteca se ubica en $12.10 pesos la compra y se vende en $14.10 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este 8 de septiembre del 2025.

Conoce el precio del dólar canadiense hoy 8 de septiembre del 2025|Banco Azteca

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 8 de septiembre del 2025?

¡Rumbo a la luna! Este lunes 8 de septiembre del 2025, tras un fin de semana con bajas y altas, el precio del Bitcoin arrancó la jornada con un pico a la alza y actualmente ronda los 112 mil 263 dólares.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda actualmente se ubica en 2 millones 092 mil 923 pesos.

¿Cuál es el precio del petróleo este lunes 8 de septiembre?

Petróleo Brent : 66.54 dólares el barril



: 66.54 dólares el barril Petróleo West Texas Intermediate (WTI) : 62.85 dólares el barril



: 62.85 dólares el barril Mezcla Mexicana de Exportación: 60.24 dólares por barril

Con información de Reuters.