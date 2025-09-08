¡Alerta para tu bolsillo! Precio gasolina hoy: conoce el costo actualizado de magna y premium

El precio de la gasolina magna y premium hoy, 8 de septiembre de 2025, se actualiza en todo México y marca la pauta en plena antesala de las Fiestas Patrias por el Grito de Independencia. ¿Subió el costo del combustible en la CDMX, Estado de México, Guadalajara o Nuevo León? Aquí te damos la guía oficial para saber cómo afecta este cambio a tu bolsillo en el arranque de semana.

A nivel nacional, la gasolina magna se cotiza en promedio entre $23.50 por litro, mientras que la premium se ubica entre $25.79, dependiendo de la región. Este seguimiento detallado permite a los conductores planear sus cargas de combustible y aprovechar los precios más convenientes

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 8 de septiembre del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: 23.50 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 25.79 pesos



Diésel precio por litro: 26.25 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy lunes 8 de septiembre del 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos



Promedio por litro: 12.55 pesos



Máximo por litro: 13.99 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 8 de septiembre del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: 23.50 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 25.87 pesos



Diésel precio por litro: 25.85 pesos

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL GRAN ERROR DE LAS PIPAS DEL BIENESTAR: UN FIASCO MILLONARIO QUE VUELVE A LA LUZ CON PEMEX

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Estado de México hoy 8 de septiembre del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: 23.61 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 25.24 pesos



Diésel precio por litro: 25.67 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy lunes 8 de septiembre?

Gasolina Regular precio por litro: 23.91 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 26.19 pesos



Diésel precio por litro: 26.26 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 8 de septiembre?

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 27.08 pesos



Diésel precio por litro: 25.85 pesos

¿En qué lugar es más barato el precio del combustible hoy 8 de septiembre?

El precio de la gasolina para hoy, lunes 8 de septiembre del 2025, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?

En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.